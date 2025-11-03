Αντιδρά νομικά ο Πανσερραϊκός στις δηλώσεις Σούντγκρεν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έντονα αντιδρά και ο Πανσερραϊκός στις δηλώσεις Σούντγκρεν, ο οποίος τον ενέπλεξε στημένα παιχνίδια με τον ΝΠΣ Βόλος στα περσινά πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ.

Έτσι η σερραϊκή ΠΑΕ ετοιμάζει αγωγή και μήνυση κατά του Σούντγκρεν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικούντες θεωρούν πως οι ισχυρισμοί του Σουηδού βλάπτουν σοβαρά την εικόνα και την αξιοπιστία του συλλόγου, καθώς αφήνουν υπονοούμενα για εμπλοκή της ομάδας σε διαδικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον ευρύτερες διαστάσεις. Ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υπάρξει παρέμβαση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με πιθανή χειραγώγηση αγώνων, ενώ έχει ενημερωθεί και ο Αθλητικός Εισαγγελέας, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει το περιεχόμενο των δηλώσεων και να αποφασίσει αν θα διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών-νομικές και θεσμικές-θα καθορίσουν αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες ή αν θα κλείσει σε επίπεδο ποδοσφαιρικών αρχών.