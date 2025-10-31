Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στον Βόλο των 7.000 Παναθηναϊκών

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση  των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.-Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00′ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ασφαλώς, όπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση, επομένως οι 7.000 Παναθηναϊκοί, βάσει των εισιτηριών που πήρε η πράσινη ΠΑΕ, θα κατακλύσουν το Πανθεσσαλικό.

