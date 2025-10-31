Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στον Βόλο των 7.000 Παναθηναϊκών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.-Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00′ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ασφαλώς, όπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεμονωμένη μετακίνηση, επομένως οι 7.000 Παναθηναϊκοί, βάσει των εισιτηριών που πήρε η πράσινη ΠΑΕ, θα κατακλύσουν το Πανθεσσαλικό.