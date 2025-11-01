Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς της SL2 το Σάββατο (βαθμολογίες)

Μπορεί η Νίκη μετά το 0-0 με τον Νέστο στη Χρυσούπολη να βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του 1ου ομίλου της SL2 ως ισόβαθμη με τον Ηρακλή, αλλά αύριο Κυριακή (2/11) μετά το ματς του «Γηραιού» στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση θα πέσει στη δεύτερη θέση, όποιο κι αν είναι το σκορ.
Τα αποτελέσματα στα ματς της Σούπερ Λιγκ 2 σήμερα Σάββατο (1/11), οι σκόρερ και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
Α’ όμιλος (8η)
Σάββατο 1/11
Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός 3-0
(13’ Γκιτέρσος, 84’ Μούστμα, 89’ Καλόγηρος)
Κυριακή 2/11
14:00 Καμπανιακός-Αστέρας Β’
14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα
Βαθμολογία
1.Νίκη Βόλου 17
2.Ηρακλής 17
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β 14
…………………………………………..
5.ΠΑΟΚ Β’ 10
6.Νέστος Χρυσούπολης 8
7.Καμπανιακός 7
8.Μακεδονικός 5
9.Καβάλα 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
*Ματς λιγότερο έχουν Καμπανιακός, Αστέρας Τρίπολης Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα
Β’ όμιλος (8η)
Σάββατο 1/11
Καλλιθέα-Μαρκό 1-1
(66’ Γερολέμου-31’ Μούλερ)
Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1
(4’ Λεμονής, 14’ Παμλίδης, 22’, 38’ Μιράντα, 90’+4’ Κωτσόπουλος-45’ Ούλριχ)
Ολυμπιακός Β’-Ηλιούπολη 2-3
(42’ Κοτζαμανίδης, 45+3’ Μπιλάλ-15’, 29’ Τσουμάνης, 58’ Κωστούλας)
Κυριακή 2/11
13:00 Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος
15:00 Αιγάλεω-Χανιά
Βαθμολογία
1.Καλαμάτα 20
2.Πανιώνιος 15
3.Καλλιθέα 13
4.Μαρκό 13
…………………………………
5.Ολυμπιακός Β’ 13
6.Ελλάς Σύρου 9
7.Χανιά 6
8.Αιγάλεω 6
9.Ηλιούπολη 4
10.Παναργειακός 3
*Ματς λιγότερο έχουν Ελλάς Σύρου, Πανιώνιος, Αιγάλεω και Χανιά.
πηγή φωτό: facebook ΠΑΕ ΠΑΟΚ