Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς της SL2 το Σάββατο (βαθμολογίες)

Φάση από το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β'-Μακεδονικός 3-0
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Έγιναν πέντε ματς στην πρώτη δόση της 8ης αγωνιστικής
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Μπορεί η Νίκη μετά το 0-0 με τον Νέστο στη Χρυσούπολη να βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του 1ου ομίλου της SL2 ως ισόβαθμη με τον Ηρακλή, αλλά αύριο Κυριακή (2/11) μετά το ματς του «Γηραιού» στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση θα πέσει στη δεύτερη θέση, όποιο κι αν είναι το σκορ.

Τα αποτελέσματα στα ματς της Σούπερ Λιγκ 2 σήμερα Σάββατο (1/11), οι σκόρερ και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

Α’ όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11
Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός 3-0
(13’ Γκιτέρσος, 84’ Μούστμα, 89’ Καλόγηρος)

Κυριακή 2/11

14:00 Καμπανιακός-Αστέρας Β’
14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Βαθμολογία

1.Νίκη Βόλου 17
2.Ηρακλής 17
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β 14
…………………………………………..
5.ΠΑΟΚ Β’ 10
6.Νέστος Χρυσούπολης 8
7.Καμπανιακός 7
8.Μακεδονικός 5
9.Καβάλα 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
*Ματς λιγότερο έχουν Καμπανιακός, Αστέρας Τρίπολης Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα

Β’ όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11
Καλλιθέα-Μαρκό 1-1
(66’ Γερολέμου-31’ Μούλερ)
Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1
(4’ Λεμονής, 14’ Παμλίδης, 22’, 38’ Μιράντα, 90’+4’  Κωτσόπουλος-45’ Ούλριχ)
Ολυμπιακός Β’-Ηλιούπολη 2-3
(42’ Κοτζαμανίδης, 45+3’  Μπιλάλ-15’, 29’ Τσουμάνης, 58’ Κωστούλας)
Κυριακή 2/11

13:00 Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος
15:00 Αιγάλεω-Χανιά

Βαθμολογία
1.Καλαμάτα 20
2.Πανιώνιος 15
3.Καλλιθέα 13
4.Μαρκό 13
…………………………………

5.Ολυμπιακός Β’ 13
6.Ελλάς Σύρου 9
7.Χανιά 6
8.Αιγάλεω 6
9.Ηλιούπολη 4
10.Παναργειακός 3

*Ματς λιγότερο έχουν Ελλάς Σύρου, Πανιώνιος, Αιγάλεω και Χανιά.

πηγή φωτό: facebook ΠΑΕ ΠΑΟΚ

 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ