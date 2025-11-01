Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς της SL2 το Σάββατο (βαθμολογίες)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έγιναν πέντε ματς στην πρώτη δόση της 8ης αγωνιστικής

Μπορεί η Νίκη μετά το 0-0 με τον Νέστο στη Χρυσούπολη να βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του 1ου ομίλου της SL2 ως ισόβαθμη με τον Ηρακλή, αλλά αύριο Κυριακή (2/11) μετά το ματς του «Γηραιού» στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση θα πέσει στη δεύτερη θέση, όποιο κι αν είναι το σκορ.

Τα αποτελέσματα στα ματς της Σούπερ Λιγκ 2 σήμερα Σάββατο (1/11), οι σκόρερ και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

Α’ όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11

Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός 3-0

(13’ Γκιτέρσος, 84’ Μούστμα, 89’ Καλόγηρος)

Κυριακή 2/11

14:00 Καμπανιακός-Αστέρας Β’

14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Βαθμολογία

1.Νίκη Βόλου 17

2.Ηρακλής 17

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16

4. Αστέρας Τρίπολης Β 14

…………………………………………..

5.ΠΑΟΚ Β’ 10

6.Νέστος Χρυσούπολης 8

7.Καμπανιακός 7

8.Μακεδονικός 5

9.Καβάλα 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4

*Ματς λιγότερο έχουν Καμπανιακός, Αστέρας Τρίπολης Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα

Β’ όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11

Καλλιθέα-Μαρκό 1-1

(66’ Γερολέμου-31’ Μούλερ)

Καλαμάτα-Παναργειακός 5-1

(4’ Λεμονής, 14’ Παμλίδης, 22’, 38’ Μιράντα, 90’+4’ Κωτσόπουλος-45’ Ούλριχ)

Ολυμπιακός Β’-Ηλιούπολη 2-3

(42’ Κοτζαμανίδης, 45+3’ Μπιλάλ-15’, 29’ Τσουμάνης, 58’ Κωστούλας)

Κυριακή 2/11

13:00 Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος

15:00 Αιγάλεω-Χανιά

Βαθμολογία

1.Καλαμάτα 20

2.Πανιώνιος 15

3.Καλλιθέα 13

4.Μαρκό 13

…………………………………

5.Ολυμπιακός Β’ 13

6.Ελλάς Σύρου 9

7.Χανιά 6

8.Αιγάλεω 6

9.Ηλιούπολη 4

10.Παναργειακός 3

*Ματς λιγότερο έχουν Ελλάς Σύρου, Πανιώνιος, Αιγάλεω και Χανιά.

πηγή φωτό: facebook ΠΑΕ ΠΑΟΚ