Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη

Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς της Τρίτης (4/11)
Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3 (32’ πεν. Σάκα, 46’,68’ Μερίνο)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74’ Νέβες – 4’, 32’ Λουίς Ντίας)
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 (61’ ΜακΆλιστερ)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1 (39’ Άλβαρες, 73’ Γκάλαχερ, 90’+6’ Γιορέντε – 80’ Σάικς)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1 (35’ Βλάχοβιτς – 12’ Αραούζο)
Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0 (19’ Τζόνσον, 51’ Οντομπέρτ, 64’ Βαν ντε Βεν, 67’ Παλίνια)
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (17’ Ζέλσον Μαρτίνς – 90’+3’ Πέπι)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1 (43’ Μπαλογκάν)
photo credits: facebook liverpoolfc
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.