Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στον απόηχο της ισοπαλίας (1-1) του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Γ. Καραϊσκάκης, που κρίθηκε με γκολ του Πέπι στις καθυστερήσεις, η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), όπως και η Μπάγερν Μονάχου που πέρασε νικηφόρα απ’ την έδρα της Παρί (2-1). Επίσης, πανηγύρισαν οι Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μονακό, ενώ η Άρσεναλ έκανε άλμα πρόκρισης με το 4 στα 4 στη League Phase του Champions League έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές με το 0-3 επί της Σλάβια.