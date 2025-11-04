Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε
Στον απόηχο της ισοπαλίας (1-1) του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Γ. Καραϊσκάκης, που κρίθηκε με γκολ του Πέπι στις καθυστερήσεις, η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), όπως και η Μπάγερν Μονάχου που πέρασε νικηφόρα απ’ την έδρα της Παρί (2-1). Επίσης, πανηγύρισαν οι Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μονακό, ενώ  η Άρσεναλ έκανε άλμα πρόκρισης με το 4 στα 4 στη League Phase του Champions League έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές με το 0-3 επί της Σλάβια.
Αποτελέσματα και σκόρερ στα ματς της Τρίτης (4/11)
Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3 (32’ πεν. Σάκα, 46’,68’ Μερίνο)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2 (74’ Νέβες – 4’, 32’ Λουίς Ντίας)
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0 (61’ ΜακΆλιστερ)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1 (39’ Άλβαρες, 73’ Γκάλαχερ, 90’+6’ Γιορέντε – 80’ Σάικς)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1 (35’ Βλάχοβιτς – 12’ Αραούζο)
Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0 (19’ Τζόνσον, 51’ Οντομπέρτ, 64’ Βαν ντε Βεν, 67’ Παλίνια)
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (17’ Ζέλσον Μαρτίνς – 90’+3’ Πέπι)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1 (43’ Μπαλογκάν)
photo credits: facebook liverpoolfc
Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ