Αποτελέσματα και βαθμολογία στους τέσσερις ομίλους της Γ’ Εθνικής (15η)

Η διαφορά των πέντε βαθμών ανάμεσα στους πρωτοπόρους Καβάλα και Πανιώνιο στον 1ο και 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και την ομάδα που τους ακολουθεί, παράμεινε μετά την 15η αγωνιστική. Στον 2ο και 3ο όμιλο πάντως οι πρωτοπόροι Σβορώνος και Κόρινθος ήταν κερδισμένοι. Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία:
1ος Όμιλος
|15η Αγωνιστική
|ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
|2 : 1
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
|0 : 0
|ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
|ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ
|1 : 0
|ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
|ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
|0 : 1
|ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
|ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
|0 : 2
|ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ
|ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
|4 : 0
|ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
|2 : 0
|ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
|0 : 5
|ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
|ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
|0 : 3
|ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
2ος Όμιλος
|15η Αγωνιστική
|ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
|1 : 1
|ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
|0 : 0
|ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
|1 : 0
|ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
|ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ
|2 : 0
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
|1 : 0
|ΠΙΕΡΙΚΟΣ
|ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|0 : 4
|ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
|Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ
|3 : 0
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
|ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
|3 : 0
|Π.Ο. ΦΗΚΗΣ
|ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|0 : 0
|ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
3ος Όμιλος
|15η Αγωνιστική
|ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ
|1 : 1
|Α.Ε.Ρ.Α.
|Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
|1 : 1
|ΑΣ ΡΟΔΟΣ
|ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
|0 : 3
|ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
|ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|1 : 1
|ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΜΑΡΚΟ
|1 : 0
|ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
|ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ
|0 : 1
|ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΒΥΖΑΣ
|2 : 4
|ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ
|Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ
|1 : 1
|ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
|ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
|0 : 0
|ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
4ος Όμιλος
|15η Αγωνιστική
|ΕΘΝΙΚΟΣ
|3 : 0
|ΧΑΪΔΑΡΙ
|ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ
|3 : 1
|ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΕΠΙΣΚΟΠΗ
|2 : 1
|Π.Ο.Α.
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|0 : 4
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ Α.Ο.
|0 : 2
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
|2 : 1
|ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Βαθμολογίες
1ος Όμιλος
2ος Όμιλος
3ος Όμιλος
4ος Όμιλος
πηγή: erasitexniko.gr
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.