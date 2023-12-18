Αποτελέσματα και βαθμολογία στους τέσσερις ομίλους της Γ’ Εθνικής (15η)

Φάση από το ματς Ατρόμητος Πειραιά-Πανιώνιος
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Η διαφορά των πέντε βαθμών ανάμεσα στους πρωτοπόρους Καβάλα και Πανιώνιο στον 1ο και 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και την ομάδα που τους ακολουθεί, παράμεινε  μετά την 15η αγωνιστική. Στον 2ο και 3ο όμιλο πάντως οι πρωτοπόροι Σβορώνος και Κόρινθος ήταν κερδισμένοι. Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία:

1ος Όμιλος

15η Αγωνιστική
ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 : 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 0 : 0 ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΟΚ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ 1 : 0 ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ 0 : 1 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 0 : 2 ΚΑΒΑΛΑ ΑΟ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 4 : 0 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 2 : 0 ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 0 : 5 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 0 : 3 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

2ος Όμιλος

15η Αγωνιστική
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1 : 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 : 0 ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ 1 : 0 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980
ΑΕ ΚΙΛΕΛΕΡ 2 : 0 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1 : 0 ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 : 4 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 3 : 0 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 3 : 0 Π.Ο. ΦΗΚΗΣ
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 0 : 0 ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

3ος Όμιλος

15η Αγωνιστική
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 1 : 1 Α.Ε.Ρ.Α.
Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 1 : 1 ΑΣ ΡΟΔΟΣ
ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 0 : 3 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 : 1 ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΜΑΡΚΟ 1 : 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 : 1 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΒΥΖΑΣ 2 : 4 ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ
Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 1 : 1 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 0 : 0 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

4ος Όμιλος

15η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ 3 : 0 ΧΑΪΔΑΡΙ
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3 : 1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 : 1 Π.Ο.Α.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 : 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. 0 : 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2 : 1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

 

Βαθμολογίες

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

3ος Όμιλος

4ος Όμιλος

πηγή: erasitexniko.gr

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