Αποτελέσματα, σκόρερ και βαθμολογία στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών

Με εννιά βαθμούς ο ΝΠΣ Βόλος βρίσκεται στην 8η θέση στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών έπειτα από το εύκολο τρίποντο με 3-0 το περασμένο Σάββατο (1/11) επί του Α.Σ. Βόλος 2004, που δεν έχει ακόμη βαθμό.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και οι σκόρερ:
ΝΠΣ Βόλος-ΑΣ Βόλος 2004 3-0
(47’ Ρέγες, 56’ Γαρυφαλλίδου, 62’ Μπουζίνου)
Αγία Παρασκευή-Α.Ο. Τρίκαλα 2011 2-1
(64’ Σοαυάρες, 82’ Μάρα-64’ Μποβελέτ)
ΑΟ ΡΕΑ-ΟΦΗ1-3
(71’ Ρουζάφα-6’ ,37’ 58’ Πις)
ΑΕΚ-Κηφισιά 3-0
(45’+2’ Σάϊχ, 47’ Κόγγουλη, 75’ Λάρσον)
Οδυσσέας Μοσχάτου-ΠΑΟΚ 0-6
(26’ Αντρέφσκα, 35’ Μήτκου, 42’, 45’ Γκατσανίτσα, 48’ Λιόπις, 90’ Βαρδαλή)
Νέες Ατρομήτου 2018-Παναθηναϊκός 1-2
(39’ Μανουσάκη-28’ Πούλιου, 57’ Μπράντιτς)
Αχαρναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-3 ά.α.
Βαθμολογία
1.ΠΑΟΚ (31-0) 18
2.AEK (24-3) 18
3.Αστέρας Τρίπολης (14-4) 15
4.ΟΦΗ (14-6) 13
5.Παναθηναϊκός (12-8) 13
6.Κηφισιά (9-5) 10
7.ΑΟ ΡΕΑ (15-9) 9
8.ΝΠΣ Βόλος (13-9) 9
9.Αγία Παρασκευή (6-5) 7
10.Οδυσσέας Μοσχάτου (9-13) 7
11.ΑΣ Βόλος 2004 (1-19) 0
13.ΑΟ Τρίκαλα 2011 (1-21) 0
13.Νέες Ατρομήτου (1-31) 0
14.ΑΟ Αχαρναϊκός (0-16) 0
*Εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας ΑΣ Βόλος 2004-Αγία Παρασκευή (Τετάρτη 5/11).
**Ο Αχαρναϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
Επόμενη (7η, 8-9/11)
ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά-ΑΟ ΡΕΑ
Βόλος 2004-Αχαρναϊκός 3-0 ά.α.
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Τρίκαλα 2011-ΝΠΣ Βόλος
Παναθηναϊκός-Οδυσσέας Μοσχάτου
Νέες Ατρομήτου 2018-Αγία Παρασκευή
Πηγή: ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ