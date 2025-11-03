Αποτελέσματα, σκόρερ και βαθμολογία στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών

Με εννιά βαθμούς ο ΝΠΣ Βόλος βρίσκεται στην 8η θέση στην Α’ Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών έπειτα από το εύκολο τρίποντο με 3-0 το περασμένο Σάββατο (1/11) επί του Α.Σ. Βόλος 2004, που δεν έχει ακόμη βαθμό.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και οι σκόρερ:

ΝΠΣ Βόλος-ΑΣ Βόλος 2004 3-0

(47’ Ρέγες, 56’ Γαρυφαλλίδου, 62’ Μπουζίνου)

Αγία Παρασκευή-Α.Ο. Τρίκαλα 2011 2-1

(64’ Σοαυάρες, 82’ Μάρα-64’ Μποβελέτ)

ΑΟ ΡΕΑ-ΟΦΗ1-3

(71’ Ρουζάφα-6’ ,37’ 58’ Πις)

ΑΕΚ-Κηφισιά 3-0

(45’+2’ Σάϊχ, 47’ Κόγγουλη, 75’ Λάρσον)

Οδυσσέας Μοσχάτου-ΠΑΟΚ 0-6

(26’ Αντρέφσκα, 35’ Μήτκου, 42’, 45’ Γκατσανίτσα, 48’ Λιόπις, 90’ Βαρδαλή)

Νέες Ατρομήτου 2018-Παναθηναϊκός 1-2

(39’ Μανουσάκη-28’ Πούλιου, 57’ Μπράντιτς)

Αχαρναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-3 ά.α.

Βαθμολογία

1.ΠΑΟΚ (31-0) 18

2.AEK (24-3) 18

3.Αστέρας Τρίπολης (14-4) 15

4.ΟΦΗ (14-6) 13

5.Παναθηναϊκός (12-8) 13

6.Κηφισιά (9-5) 10

7.ΑΟ ΡΕΑ (15-9) 9

8.ΝΠΣ Βόλος (13-9) 9

9.Αγία Παρασκευή (6-5) 7

10.Οδυσσέας Μοσχάτου (9-13) 7

11.ΑΣ Βόλος 2004 (1-19) 0

13.ΑΟ Τρίκαλα 2011 (1-21) 0

13.Νέες Ατρομήτου (1-31) 0

14.ΑΟ Αχαρναϊκός (0-16) 0

*Εκκρεμεί ο εξ αναβολής αγώνας ΑΣ Βόλος 2004-Αγία Παρασκευή (Τετάρτη 5/11).

**Ο Αχαρναϊκός αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Επόμενη (7η, 8-9/11)

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά-ΑΟ ΡΕΑ

Βόλος 2004-Αχαρναϊκός 3-0 ά.α.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Τρίκαλα 2011-ΝΠΣ Βόλος

Παναθηναϊκός-Οδυσσέας Μοσχάτου

Νέες Ατρομήτου 2018-Αγία Παρασκευή

Πηγή: ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

