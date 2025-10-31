Χωρίς Σιούτα, Λώλη, Έππα με Νέστο η Νίκη (η αποστολή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τρεις σημαντικές απουσίες για τον Κώστα Γεωργιάδη

Είκοσι παίκτες περιλαμβάνει η αποστολή της Νίκης για το αυριανό (1/11, 15.00) δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς με τον νεοφώτιστο Νέστο στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2.

Ο Λώλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του (ενόχληση στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο) και θα απουσιάσει για πρώτη φορά, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον Έππα, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, καθώς πονούσε στο μετατάρσιο. Ο 27χρονος αμυντικός μέσος μπορεί να έβγαλε μέρος του προγράμματος στην τελευταία σημερινή (31/10) προπόνηση, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμος ν’ αγωνιστεί.

Ασφαλώς δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και ο τιμωρημένος Σιούτας. Ακόμη δεν θα ταξιδέψουν για τη Χρυσούπολη Καβάλας ακόμη οι Τζιώρας, Βοντχάνελ, Στεργιάκης, Νταϊλάνι, Κουτσιμπάνας, Βενέτης.

Αντίθετα, επιστρέφει ο Γακουμάκης και ξαναμπαίνει στην εικοσάδα μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο Σαλαμούρας.

Οι είκοσι εκλεκτοί του Κώστα Γεωργιάδη είναι οι: Γκαραβέλης, Θ. Τσέλιος, ⁠⁠Κιβρακίδης, ⁠Αρίας, Γκαντέλιο, Δημητριάδης, Μπαξεβάνος, ⁠Τζανετόπουλος, ⁠Ντιαλόσι, Νταμιάν Σίλβα, ⁠Βουτσάς, Μπαριέντος, Σαλαμούρας, Πέττας, ⁠ Αν. Τσέλιος, Στοΐλκοβιτς, Γιακουμάκης, Σαποβάλοφ, ⁠Λουκίνας, Βέλλιος.