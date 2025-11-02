Δεν τα κατάφερε η Αργώ απέναντι στον ισχυρό Απολλώνιο Κερατσινίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Αργούς είχε εξ ορισμού δύσκολο έργο απέναντι στον ισχυρό και πρωτοπόρο Απολλώνιο Κερατσινίου χθες Σάββατο (1/11) στο κλειστό της Αγριάς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Pre League.

Αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη, με τη βολιώτικη ομάδα να ηττάται με 0-3 από τον αντίπαλό τους, που έκανε το 3/3.

Το σύνολο του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που δεν έχει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, πάλεψε το πρώτο και τρίτο σετ, τα οποία έχασε με 22-25, ενώ στο δεύτερο το σκορ ήταν 16-25.

Αποτελέσματα (3η)

Σάββατο 1/11

Νέα Γενεά Θεσ.-Ναύαρχος Βότσης Θεσ. 0-3

Αργώ Βόλου-Απολλώνιος Κερατσινίου 0-3

Φ.Ο. Βριλησσίων-Ελπίς Αμπελοκήπων Θεσ. 1-3

Περσέας Θεσσαλονίκης-Ο.Φ.Η. 2-3

Ηρακλής Κηφισιάς-Πορφύρας Φρεαττύδας 3-0

Ρεπό: Αμαζόνες Ν. Ερυθραίας

Βαθμολογία