Δεν τα κατάφερε η Αργώ απέναντι στον ισχυρό Απολλώνιο Κερατσινίου

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Αργούς είχε εξ ορισμού δύσκολο έργο απέναντι στον ισχυρό και πρωτοπόρο Απολλώνιο Κερατσινίου χθες Σάββατο (1/11) στο κλειστό της Αγριάς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Pre League.
Αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη, με τη βολιώτικη ομάδα να ηττάται με 0-3 από τον αντίπαλό τους, που έκανε το 3/3.
Το σύνολο του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που δεν έχει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, πάλεψε το πρώτο και τρίτο σετ, τα οποία έχασε με 22-25, ενώ στο δεύτερο το σκορ ήταν 16-25.
Αποτελέσματα (3η)
Σάββατο 1/11
Νέα Γενεά Θεσ.-Ναύαρχος Βότσης Θεσ. 0-3
Αργώ Βόλου-Απολλώνιος Κερατσινίου 0-3
Φ.Ο. Βριλησσίων-Ελπίς Αμπελοκήπων Θεσ. 1-3
Περσέας Θεσσαλονίκης-Ο.Φ.Η. 2-3
Ηρακλής Κηφισιάς-Πορφύρας Φρεαττύδας 3-0
Ρεπό: Αμαζόνες Ν. Ερυθραίας
Βαθμολογία
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.