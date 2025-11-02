Δεσπόζει το ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής

Το μεγάλο ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής στις 14.00 δεσπόζει στο σημερινό (2/11) πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2, με τη Νίκη να θέλει απώλεια βαθμών του «Γηραιού».

Η αποστολή της Aναγέννησης Καρδίτσας: Θεοδωρόπουλος, Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Μπούσης, Γκόλιας, Διαμαντής, Στίκας, Ανδρέου, Τίντε, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Μπαλτάς, Κάσσος, Μανουσάκης, Πολέτο, Ομράνι, Μπάλλας, Νοικοκυράκης, Δούμτσης, Κμαγιάλ, Νικολιάς, Καμπετσής.

Η αποστολή του Ηρακλή: Στουρνάρας, Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Κάτσικας, Δημητρίου, Ουές, Γιαννούτσος, Αναστασίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Χάινριχ, Φοφανά, Χάμοντ, Κυνηγόπουλος, Κούστα, Ντουρμισάι, Μωυσίδης, Μάναλης.

Διαιτητής είναι ο Κατόπης της ΕΠΣ Σάμου, με βοηθούς τους Σιδερίδη (Καστοριάς) και Ζήρδα (Δράμας).

Το παιχνίδι μεταδίδεται από το Action 24, αλλά και διαδικτυακά στο παρακάτω link:

Στον 2ο όμιλο ο Πανιώνιος επιδιώκει με διπλό στη Σύρο απέναντι στην Ελλάδα να μειώσει και πάλι στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Καλαμάτα.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Κυριακή 2/11

14:00 Καμπανιακός-Αστέρας Β’
14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Βαθμολογία

1.Νίκη Βόλου 17
2.Ηρακλής 17
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14
…………………………………………..
5.ΠΑΟΚ Β’ 10
6.Νέστος Χρυσούπολης 8
7.Καμπανιακός 7
8.Μακεδονικός 5
9.Καβάλα 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
*Ματς λιγότερο έχουν Καμπανιακός, Αστέρας Τρίπολης Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα

Β’ όμιλος (8η)

Κυριακή 2/11

13:00 Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος
15:00 Αιγάλεω-Χανιά

Βαθμολογία
1.Καλαμάτα 20
2.Πανιώνιος 15
3.Καλλιθέα 13
4.Μαρκό 13
…………………………………

5.Ολυμπιακός Β’ 13
6.Ελλάς Σύρου 9
7.Χανιά 6
8.Αιγάλεω 6
9.Ηλιούπολη 4
10.Παναργειακός 3

*Ματς λιγότερο έχουν Ελλάς Σύρου, Πανιώνιος, Αιγάλεω και Χανιά.

