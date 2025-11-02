Δεύτερη ήττα για τον Α.Ο. Σκοπέλου στην Α2 γυναικών βόλεϊ (video)

Τη δεύτερη ήττα γνώρισε στην Αλεξανδρούπολη από τον Φοίνικα για την 3η αγωνιστική της Α2 βόλεϊ γυναικών (β’ ζώνη) ο Α.Ο. Σκοπέλου με 3-1 σετ το Σάββατο (1/11). Μ’ αυτό το αποτέλεσμα οι γηπεδούχες έκαναν το 3Χ3.
Τα σετ: 25-20, 24-26, 25-19, 25-17
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης (Τσουλκανάκης): Νταντούλα, Παπαβασιλείου, Γουίλιαμς, Σακιζλή, Μαρκούλη, Μάρτση, λ-Κάλφα (λ-Γρηγοριάδη, Βελεσιώτη, Καράτζαλη, Τσακιργιάννη Β., Τσακιργιάννη Ι.
ΑΟ Σκοπέλου (Τσακάλης): Νικολαΐδου, Παπαστεφάνου, Παλαιολόγου, Γερολυμάτου, Ζιώγα, Δαμιανίδου, λ-Κοχύλη (Σαλταφερίδου, Καρακαβίδου).
Αποτελέσματα (3η)
Σάββατο 1/11
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός-Νίκη Αλεξανδρούπολης 0-3
Ιωνικός Ιωνίας Θεσ.-Ηρακλής Θεσ. 1-3
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης-Α.Ο. Σκοπέλου 3-1
Αίας Ευόσμου-Ανδροσθένης Θάσου 3-1
Κυριακή 2/11:
Κλειστό «Μ. Τσικίνας», 19.00: Χ.Α.Ν.Θ.-Α.Σ. Μακεδόνες,
Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων, 18.00: Π.Α.Σ. Γιάννινα – Ε.Α. Λαρίσης
Βαθμολογία
Δείτε την αναμέτρηση Φοίνικας-Σκόπελος, έτσι όπως τη μετέδωσε το SportsAddict: