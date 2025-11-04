Δώδεκα ποδοσφαιριστές του ΝΠΣ Βόλος απαντούν στον Σούντγκρεν: «Πλήττεις την τιμή και την υπόληψή μας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κοινή δήλωση από τους ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρσι στην ομάδα

Δώδεκα ποδοσφαιριστές του ΝΠΣ Βόλος, που ήταν και πέρσι στην ομάδα, υπογράφουν κοινή τους δήλωση, στην οποία παίρνουν θέση για τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν ότι τα δύο ματς των πλέι άουτ με τον Πανσερραϊκό την περασμένη σεζόν ήταν στημένα.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Χουάνπι, Τσοκάνης, Μύγας, Σιαμπάνης, Ασεχνούν, Προύντζος, Τριανταφύλλου, Λάμπρου, Κόμπα, Λυκουρίνος, Τασιούρας, Χέρμανσον.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές του ΝΠΣ Βόλος αναφέρουν: «Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλλει κατάφωρα ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ως ανθρώπους. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό τη χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψή μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ».