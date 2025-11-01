Δράση σε Α1 ΕΣΚΑΘ με την 5η αγωνιστική και σε Α2 με την 2η

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμα ματς θα επιδιώξει στην Α1 ΕΣΚΑΘ με τον αδύναμο Δαναό 2002 στο κλειστό Μπάρας Τρικάλων ο Ολυμπιακός Βόλου σήμερα Σάββατο (1/11). Οι πρωτοπόροι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τον τελευταίο της κατάταξης, που έχει μόνο ήττες μέχρι τώρα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντέρμπι Ίωνας-Αγριά στο «Β. Παρασκευόπουλος», με τους γηπεδούχους να κάνουν ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική και να επιστρέφουν στη δράση σε ένα ματς αποδείξεων, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι ελαφρώς φαβορί.

Το πρόγραμμα

Α1 ΕΣΚΑΘ (5η)

Σάββατο 1/11

Νέος Κεραυνός-ΑΕΛ

16:00 Κλ. Αγίου Θωμά

Δαναός 2022-Ολυμπιακός Β.

17:00 Κλ. Μπάρας

Διαιτητές: Πάνος, Καραγιάννης

ΝΕΣ Λάρισας-Πασιαλής Μουζακίου

18:00 Κλ. Αγ. Θωμά

Δαναοί Τρικ.-Α.Ο. Σουφλάρια

19:00 Κλ. Μπάρας

Ίωνας Βόλου-Γ.Σ. Αγριάς

19:00 Κλ. Β. Παρασκευόπουλος

Διαιτητές: Γιαννούλης, Παπαγιώτης

Γραμματεία: Καραγεώργος,

Πεγιούκα, Πολύζος

Σπάρτακος Λ.-Α.Ε. Τρικάλων

20:00 Κλ. Αγίου Θωμά

Ρεπό: Πολυαθλητικό Τρικ.

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός Βόλου 8 (4-0)

2.Α.Ε.Λ 7 (3-1)

3.Γ.Σ. Αγριάς 7 (3-1)

Σπάρτακος Λ. 6 (2-2)

5.Δαναοί Τρικ. 6 (3-0)

6.Πασιαλής Μουζακίου 6 (2-2)

7.Πολυαθλητικό Τρικ. 6 (2-2)

8.Ίωνας Βόλου 5 (2-1)

9.Νέος Κεραυνός 5 (1-3)

10.ΝΕΣ Λάρισας 4 (1-2)

11.Α.Ε. Τρικάλων 4 (1-2)

Α.Ο. Σουφλάρια 4 (0-4)

13.Δαναός 2022 4 (0-4)

*Δαναοί Τρικάλων, Ίωνας, Ν.Ε.Σ. Λάρισας και Α.Ε. Τρικάλων έχουν κάνει το ρεπό τους…

2η αγωνιστική

στην Α2 ΕΣΚΑΘ

Ο Γ.Σ. Αλμυρού υποδέχεται τον Ερμή Αγιάς για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Α2 ΕΣΚΑΘ, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν το 2Χ2, όπως και η ΑΕΒ Διμηνίου στη Νέα Ιωνία στο ματς με τον Γ.Σ. Σκιάθου, που ψάχνει το πρώτο ροζ φύλλο. Σκόπελος και Αιολικός αναμετρώνται μεταξύ τους έπειτα από νικηφόρο ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα στο ίδιο κλειστό και έχουν στόχο το απόλυτο.

Το πρόγραμμα

Α2 ΕΣΚΑΘ

1ος όμιλος (2η)

Σάββατο 1/11

Νίκαια 2012-Ελευθεριακός

16:00 Κλ. Νίκαιας

Διαιτητές: Κοντογιάννης, Παπαπρίλης

Γ.Σ. Αλμυρού-Ερμής Αγιάς

17:00 Κλ. Αλμυρού

Διαιτητές: Αβραμίδου, Γκανάτσιου

Γραμματεία: Μαντούδης,

Σεφεριάδου, Ανδριοπούλου

ΑΕΒ Διμηνίου-Γ.Σ. Σκιάθου

19:30 Κλ. Ν. Ιωνίας

Διαιτητές: Μπουγλός, Λογοδότης

Γραμματεία: Γκαλίδη,

Καροτσάκης, Πασσιάς

Αιολικός Βόλου-Α.Ο. Σκοπέλου

21:30 Κλ. Ν. Ιωνίας

Διαιτητές: Μπουγλός Ι., Ρουσσιώτης

Γραμματεία: Χούτα,

Βλάχος, Βενετσάνος

Κυριακή 2/11

ΑΕΔ Πλατυκάμπου-Τιτάνες Αλμυρού

15:00 Κλ. Πλατύκαμπου

Διαιτητές: Πράττος, Τίκας