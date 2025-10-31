Δύσκολο έργο έχει η Αργώ με Απολλώνιο χωρίς δύο παίκτριες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Για την 3η αγωνιστική της Pre League η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Αργούς αντιμετωπίζει αύριο Σάββατο (1/11) στις 18.00 στο κλειστό της Αγριάς τον ισχυρό Απολλώνιο Κερατσινίου, που έχει ξεκινήσει με το δύο στα δύο, σε αντίθεση με τη βολιώτικη ομάδα, που έχει υποστεί δύο ήττες.

Εκτός της Μαρίνας Αργυροπούλου, που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα στο γόνατο και θα λείψει για πολλούς μήνες, απούσα σήμερα για την ομάδα του Βαγγέλη Σταθόπουλου θα είναι η 20χρονη Ελευθερία Φετφατζή λόγω θλάσης.

Το πρόγραμμα (3η)

Σάββατο 1/11
Δ.Α.Κ. Ασβεστοχωρίου, 20.00: Νέα Γενεά Θεσ.-Ναύαρχος Βότσης Θεσ.,

Γυμναστήριο Αγριάς, 18.00: Αργώ Βόλου-Απολλώνιος Κερατσινίου,

Διαιτητές: Καλαντζής, Παρασκευάς, Παρατηρητής: Κουτσής,

Γυμναστήριο Βριλησσίων, 17.45: Φ.Ο. Βριλησσίων-Ελπίς Αμπελοκήπων Θεσ.,

Κ.Α.Π.Π.Α. 2000 16.00: Περσέας Θεσσαλονίκης-Ο.Φ.Η.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.30: Ηρακλής Κηφισιάς-Πορφύρας Φρεαττύδας.

Ρεπό: Αμαζόνες Ν. Ερυθραίας

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ