Εχασαν στον τελικό Κυπέλλου ΕΣΠΕΚΕΛ οι γυναίκες του Γ.Σ.Α. (video)

Δεν μπόρεσε ο Γ.Σ. Αλμυρού ν’ αντισταθεί στην ΑΕΛ, που έπαιζε εντός έδρας και με τον κόσμο της στον πλευρό της, και έχασε με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20) στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας στον τελικό του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών της ΕΣΠΕΚΕΛ το Σάββατο (1/11).

Δείτε το ματς, όπως μεταδόθηκε από το volleynewsthessalias:

