Εχασαν στον τελικό Κυπέλλου ΕΣΠΕΚΕΛ οι γυναίκες του Γ.Σ.Α. (video)

Δεν μπόρεσε ο Γ.Σ. Αλμυρού ν’ αντισταθεί στην ΑΕΛ, που έπαιζε εντός έδρας και με τον κόσμο της στον πλευρό της, και έχασε με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20) στο κλειστό της Νεάπολης Λάρισας στον τελικό του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών της ΕΣΠΕΚΕΛ το Σάββατο (1/11).
Δείτε το ματς, όπως μεταδόθηκε από το volleynewsthessalias:
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.