Έχασε εύκολα από τη Μονακό ο Παναθηναϊκός

Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Δίκαια ηττήθηκε με 92-84 στο “Γκαστόν Μεντεσάν” από τη φιναλίστ της περσινής Euroleague Μονακό ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» δεν κατόρθωσαν να «ματσάρουν» την αθλητικότητα των Γάλλων και υπέστησαν την 3η τους ήττα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που ισοβάθμησε με την ομάδα του Αταμάν, μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τον έτερο «αιώνιο».

Ο Έλι Οκόμπο ήταν εξαιρετικός με 15 πόντους, 13 πρόσθεσε ο Μάικ Τζέιμς, που σέρβιρε οκτώ τελικές πάσες, ενώ 12 πόντους σημείωσε ο πολύτιμος Μάθιου Στράζελ.

Για τον Παναθηναϊκό εξαιρετικός ήταν ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, θετικός ήταν ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με 14 πόντους, ενώ 13 πέτυχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Μονακό επέβαλε γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και αυτό δυσκόλεψε την ελληνική ομάδα, που βρέθηκε πίσω με 27-20 στο πρώτο δεκάλεπτο.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για την ελληνική ομάδα στη δεύτερη περίοδο, καθώς ο Οκόμπο ήταν εύστοχος στα δίποντα, ο Νέντοβιτς έδωσε πνοή στους Γάλλους, ενώ ο Τζέιμς σκόραρε με όποιον τρόπο επιθυμούσε πάνω στον Σορτς. Ο Όσμαν ήταν εκτός κλίματος αγώνα, ενώ οι Μπλοσονγκέιμ και Τάις, ήταν εξαιρετικοί και αθλητικοί σε σχέση με τους Μήτογλου και Γιούρτσεβεν. Επιπλέον ο Ναν δεν ήταν τόσο ζεστός και το 47-32 σίγουρα αποτύπωνε τη διαφορά δυναμικότητας τη δεδομένη στιγμή. Ο Σλούκας με προσωπικές ενέργειες, ο Ερνανγκόμεθ με καλές άμυνες και ο Ναν συμμάζεψαν κάπως τη διαφορά και το 50-41 στο 20’ σίγουρα άφηνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στο τρίτο δεκάλεπτο, μείωσε σε 50-47, όμως από εκεί και πέρα προδόθηκε εκ νέου από την άμυνά του και η Μονακό βρήκε λύσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ναν ναι μεν ήταν παραγωγικός, όμως το πρόβλημα στους ψηλούς ήταν μεγάλο και οι Γάλλοι το εκμεταλλεύτηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η διαφορά στα ριμπάουντ (30-20) έλεγε πολλά, ενώ και οι 22 τελικές της Μονακό ήταν αξιοσημείωτο νούμερο στο 30’. Το 68-58 μάλλον ήταν κολακευτικό για τον Παναθηναϊκό, που έδειχνε να μην έχει λύσεις στο αμυντικό του κομμάτι.

Στα τελευταία δέκα λεπτά της αναμέτρησης, η Μονακό έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε καμία αντίδραση. Ο ρυθμός ήταν φρενήρης, στο κομμάτι ενέργειας οι γηπεδούχοι υπερείχαν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και το 85-64 έδωσε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι.

Τουλάχιστον οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν στο τέλος να μειώσουν σε 92-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 15 (1), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1), Τάις 6, Ντιάλο 9 (1), Χέιζ 6, Νέντοβιτς 11 (2), Στράζελ 12 (2), Μίροτιτς 9 (1), Τζέιμς 13.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 9 (1), Σλούκας 14 (3), Γκραντ 5, Ναν 26 (2), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 13 (2), Μήτογλου 8, Γιούρτσεβεν 9.

 

