Εχασε στις λεπτομέρειες από τη δυνατή ΧΑΝΘ ο Volos Handball Club

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Volos Handball Club δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας (2ος όμιλος). Την Κυριακή (2/11) η ομάδα της Μαγνησίας αγωνίστηκε στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας» αντιμετωπίζοντας την ομώνυμη ομάδα, που προέρχεται από την Α1 Κατηγορία. Οι νεαροί παίκτες του Διονύση Κρατήρα κοίταξαν στα μάτια τον αντίπαλό τους και απέδειξαν για ακόμα μία φορά τη δυναμική τους, χάνοντας με 28-26.

Το επόμενο Σάββατο 8/11,στις 18:00, ο Volos Handball Club θα αντιμετωπίσει στο ΕΑΚ του Βόλου τον Αερωπό Έδεσσας, μια ομάδα με ίδιους στόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας απευθύνει κάλεσμα στους φίλους της ομάδας και του αθλήματος, να γεμίσουν τις κερκίδες του γηπέδου, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες.

Παίκτες και προπονητικό τιμ είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν ακόμα περισσότερο και να διορθώσουν τις λεπτομέρειες που θα τους ξαναφέρουν στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Πεντάλεπτα: (α) 3-1, 4-3, 5-5, 9-7, 10-9, 13-11 (β) 16-13, 18-17, 20-19, 21-20, 24-22, 28-26.

Volos Handball Club: Σαμαράς Γ., Μηλιόρδος Δ. (τερματοφύλακες), Μπρίτο B. (11), Ιγκνατένκο E. (3), Χαλκιάς Θ. (2), Αντωνιάδης Γ. (3), Γκουράβας Γ., Χιώτης Κων/νος (3), Ελευθεριάδης Π., Ζαμάνης Π. (1), Καλαποδάς Α., Μακρής Γ., Δόκαλος Σ., Μιμίκος Κ. (2), Ροδοβίτης Β. (1).

 

