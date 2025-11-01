Έδωσε κόκκινη στο τέλος ο Δρακίδης στον Γεωργιάδη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Δρακίδη πήρε στο τέλος ο προπονητής της Νίκης, Κώστας Γεωργιάδης, στο τέλος της αναμέτρησης με τον Νέστο στη Χρυσούπολη, κι έτσι θα είναι τιμωρημένος για το επόμενο ματς έδρας με τον Μακεδονικό στο Π. Μαγουλάς στο κλείσιμο του πρώτου γύρου. Ο 45χρονος τεχνικός διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις του διαιτητή Δρακίδη συνολικά.

πηγή φωτό: proininews.gr