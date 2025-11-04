Εφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Βολιώτης ποδοσφαιριστής, Βασίλης Σκούρας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο της Μαγνησίας

Μεγάλη απώλεια για το βολιώτικο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Σκούρας, που κυρίως ταυτίστηκε με τον Ολυμπιακό Βόλου.

Ο εκλιπών είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες Δευτέρα (3/11), έχοντας επιστρέψει στον Βόλο από τη Θεσσαλονίκη, για να επισκεφθεί κάποιον γιατρό, υπέστη πιθανότατα ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του και εξέπνευσε.

Με τους ερυθρόλευκους αγωνίστηκε ως αμυντικός μέσος και κατέγραψε 292 συμμετοχές, ενώ έπαιξε και στην άλλη ιστορική ομάδα της πόλης, τη Νίκη, όντας και κάτοικος Νέας Ιωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Βόλου εκφράζει τη θλίψη του για την απώλειά του και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού Βόλου, που αναφέρει τα εξής:«Ο επικεφαλής Σάκης Τζήμας και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς και η διοίκηση του Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Σκούρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Βασίλης Σκούρας υπήρξε σπουδαία μορφή της ιστορίας του Ολυμπιακού Βόλου, τιμώντας τη φανέλα της ομάδας από το 1976 έως το 1984 και από το 1986 έως το 1990, μετρώντας συνολικά 292 συμμετοχές. Διακρίθηκε για το ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά του, αποτελώντας παράδειγμα ποδοσφαιριστή που υπηρέτησε με πίστη και αγάπη τα ερυθρόλευκα χρώματα.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού Βόλου αποχαιρετά με συγκίνηση έναν αυθεντικό εκπρόσωπο της ένδοξης ιστορίας του συλλόγου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη τονίζεται: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Βασίλη Σκούρα, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος και αγάπη το βολιώτικο ποδόσφαιρο.

Ο εκλιπών διετέλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας μας τη δεκαετία του ’80, ενώ τίμησε και τη φανέλα του συμπολίτη Ολυμπιακού.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

Η κηδεία του Βασίλη Σκούρα θα γίνει αύριο Τετάρτη (5/11) στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγ. Λαζάρου στο Κοιμητήριο του Κούκου.