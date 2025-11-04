«Είναι σαν να μιλάς σε τοίχο με τον Μονεμβασιώτη, γελούσαν οι παίκτες με τις δηλώσεις του»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην εκπομπή του sportstonoto του Σωτήρη Γεωργούντζου φιλοξενήθηκε ο πρώην πλέον προπονητής του Ηρακλή, Δημήτρης Σπανός, ο οποίος ανέφερε ότι το να μιλά κάποιος για ποδόσφαιρο με τον Μονεμαβασιώτη είναι σαν να μιλά σε τοίχο, ενώ τόνισε ότι οι δηλώσεις του ισχυρού άνδρα της ομάδας προκαλούσαν γέλιο και ειρωνεία στους ποδοσφαιριστές.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σπανός ανέφερε (απόδοση: magnesiasports):

«Υπήρχε το κακό προηγούμενο με τον Απόλλωνα, αλλά μία μεγάλη ομάδα όπως ο Ηρακλής δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Έχω δύο παγκόσμια ρεκόρ με τον ίδιο πρόεδρο. Ο Μονεμβασιώτης με έδιωξε και από τις δύο ομάδες ως πρωτοπόρο και αήττητο.

Τη δουλειά μας την κάνουμε με πολύ κόπο και αγάπη και πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πήγα στον Ηρακλή με το σκεπτικό ότι θα πρωταγωνιστήσει. Καμία ομάδα δεν παίρνει πρωτάθλημα, πριν τελειώσει. Κάναμε πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες και με τη Νίκη έπρεπε να κερδίσουμε.

Με ενοχλεί ο τρόπος που κάποιος απολύεται από μία ομάδα. Με την ανακοίνωση αναιρεί τον εαυτό του ο Μονεμβασιώτης. Ποιον δεν μπορώ να διαχειριστώ; Τον Μέσι και τον Γιαμάλ; Όταν με πήρε, ήμουν καλός προπονητής;

Δεν μπορώ να μιλήσω για ποδόσφαιρο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι σαν να μιλάω σε τοίχο. Όταν κάποιος σε διώχνει δεύτερη φορά αήττητο και πρώτο, τι να πω; Είναι πρόεδρος που πληρώνει στην ώρα του και που θα εξυγιάνει τον Ηρακλή και θα τον κάνει πάλι μεγάλη ομάδα.

Δεν μπορεί όμως να λέγονται τέτοια πράγματα από έναν πρόεδρο, όπως θα πληρώσει πρόστιμο 5.000 ευρώ όποιος κάνει build up. Ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρχει γέλιο, ειρωνεία και θυμηδία από τους ποδοσφαιριστές. Αν πω ό,τι έζησα στον Ηρακλή, θα κάνω κακό στην ομάδα. Θέλω να είμαι αξιοπρεπής».