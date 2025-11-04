Εκλέχτηκαν αντιπρόεδροι στη Σούπερ Λιγκ 2

Εκλέχθηκαν στο σημερινό (4/11) Δ.Σ. της Σούπερ Λιγκ 2 οι δύο αντιπρόεδροι. Αναλυτικά: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League 2 εκλέχθηκαν ο κ. Γεώργιος Ράλλης (ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Α’ αντιπρόεδρος και ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου (ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Β’ αντιπρόεδρος».
