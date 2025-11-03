Εκθέσεις δύο εταιρειών για πιθανή χειραγώγηση των ματς ΝΠΣ Βόλος-Πανσερραϊκός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι καταγγελίες του τέως ποδοσφαιριστή του ΝΠΣ Βόλος, Ντάνιελ Σούντγκρεν, αναφέρουν, επί της ουσίας, ότι υπήρξε προσυνεννόηση στους δύο περσινούς αγώνες των πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας, μεταξύ της πρώην ομάδας του και του Πανσερραϊκού, ώστε να πάρουν από τρεις βαθμούς (και μάλιστα με σκορ 3-0) και να υποβιβαστεί η Καλλιθέα.

Οι νίκες με 3-0 και ο υποβιβασμός της Καλλιθέας πράγματι συνέβησαν και μετά τις καταγγελίες που έγιναν Σουηδία η υπόθεση αναμένεται ότι θ’ απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές.

Το monobala.gr αποκαλύπτει επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης, που τις τελευταίες ώρες απασχολεί όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Στα χέρια της ΕΠΟ, του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού, της ΕΠΑΘΛΑ και του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, βρίσκονται αναφορές και για τους δύο αγώνες, που έγιναν (οι αγώνες) στις 28/4 και στις 5/5 τρέχοντος έτους.

Οι εκθέσεις εστάλησαν από τις εταιρείες “Sportradar” και “Starlizard” μέσω της UEFA στις αρχές του περασμένου Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για αντικανονικό στοιχηματισμό στην αγορά της Ασίας μέσω ανταλλακτηρίου που δεν είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σ’ έναν από τους δύο αγώνες αναφέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι παίχτηκε στο στοίχημα πως το πρώτο ημίχρονο θα λήξει 1-0 και το αποτέλεσμα θα είναι 3-0, όπως κι έγινε.

Αυτό το παιχνίδι, σύμφωνα με το πόρισμα της συνεργαζόμενης με την UEFA εταιρείας, διαβαθμίζεται ως υψηλού βαθμού πιθανολογούμενης χειραγώγησης για στοιχηματικούς σκοπούς.

Επομένως, όσα αναφέρονται στις εκθέσεις για τα δύο παιχνίδια θέτουν ως υπόβαθρο της πιθανής χειραγώγησης όχι τους βαθμολογικούς σκοπούς που αναφέρει ο Σούντγκρεν στις δηλώσεις του, αλλά τον αντικανονικό στοιχηματισμό με σκοπό τον πλουτισμό, δίνοντας στην υπόθεση μια νέα διάσταση.

Οι αναφορές των εταιρειών έχουν διαβιβαστεί από την πρώτη στιγμή από την ΕΠΟ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ και στον αθλητικό εισαγγελέα και τελούν υπό διερεύνηση.

