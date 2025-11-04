Εκτιμάται δύσκολο να οριστούν αγώνες της ΕΠΣΘ και το προσεχές Σαββατοκύριακο

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση ΑΠΟΒ-ΑΕ 2002
Ζητήθηκε νέα διορία από κάποιους Δήμους για τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Η διορία που έδωσε η ΕΠΣΘ, για να προσκομιστούν οι άδειες λειτουργίας όλων των γηπέδων που χρησιμοποιούνται για τις αναμετρήσεις της Α’, Β’ και Γ’ Τοπικής είναι μέχρι σήμερα Τρίτη (4/11).

Ωστόσο, κάποιοι περιφερειακοί δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Ρήγα Φεραίου (κι όχι μόνο) ζήτησαν διορία μέχρι την προσεχή Παρασκευή (7/11), για να παραδώσουν τις άδειες λειτουργίας στην ΕΠΣΘ, η οποία από τη μεριά της πράττει ορθώς, αφού πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμη κι αν έχει την Παρασκευή όλες τις άδειες λειτουργίας η διοργανώτρια αρχή των τοπικών πρωταθλημάτων, δεν προλαβαίνει να προχωρήσει σε ορισμούς αγώνων και διαιτητών, οπότε η λογική λέει ότι και για δεύτερο Σαββατοκύριακο το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχουμε ξανά αγώνες Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣΘ.

