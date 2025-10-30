Εκτός Βόλου το Final 4 του UNICEF Trophy-Δεν είναι διαθέσιμο το Κλειστό της Νέας Ιωνίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Λόγω φιλοξενίας τουρνουά βόλεϊ την περίοδο των εορτών

Η θέληση της διοίκησης της ομάδας μπάσκετ της Νίκης Βόλου να φιλοξενήσει το Final 4 του UNICEF Trophy στο Κλειστό της Νέας Ιωνίας ήταν δεδομένη και υπήρχε ήδη επικοινωνία με την ΕΟΚ προκειμένου η διοργάνωση να έρθει στον Βόλο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα γίνει μιας και το Κλειστό της Νέας Ιωνίας δεν είναι διαθέσιμο την περίοδο (ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά) που η Ομοσπονδία θέλει να πραγματοποιήσει τη διοργάνωση, μαζί με το All Star Γυναικών!

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Magnesiasports», οι άνθρωποι της Νίκης έκαναν ήδη κινήσεις που αφορούν τη φιλοξενία της διοργάνωσης, με το F4 να πηγαίνει… πακέτο με το All Star Γυναικών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο, όπως θέλει η ΕΟΚ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον Δήμο Βόλου για την παραχώρηση του Κλειστού της Νέας Ιωνίας, τελικά διαπιστώθηκε ότι το γήπεδο έχει ήδη παραχωρηθεί προκειμένου στα τέλη Δεκεμβρίου να φιλοξενηθεί εκεί τουρνουά βόλεϊ, με συμμετοχή ηλικιακών ομάδων και από άλλες πόλεις!

Όταν τελικά αυτό διασταυρώθηκε, αυτομάτως, πήγαν… χαμένα όλα τα πλάνα και οι κινήσεις στις οποίες είχαν ήδη προχωρήσει οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου για τη φιλοξενία των δύο διοργανώσεων στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, ενώ είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει και άλλο Κλειστό στην περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις…

Όπως και να έχει, μοιάζει να είναι μία χαμένη ευκαιρία για τον Βόλο να φιλοξενήσει δύο διοργανώσεις μπάσκετ που θα τραβούσαν το ενδιαφέρον και θα έφερναν στην πόλη και τα ανάλογα πλεονεκτήματα-κέρδη, ενώ και η Νίκη Βόλου θα μπορούσε να έχει έξτρα ώθηση για ένα ακόμη βήμα προς στο F8 του κυπέλλου Ελλάδας…

Από εκεί και πέρα, το F4 του κυπέλλου Unicef Trophy δεν αποκλείεται και φέτος να φιλοξενηθεί στο Κλειστό της Καρδίτσας, που πέρυσι είχε φιλοξενήσει το F4 της Elite League. Το ν’ αλλάξει πάντως ο προγραμματισμός της ΕΟΚ για να έρθουν οι διοργανώσεις στον Βόλο μοιάζει αυτήν τη στιγμή ανέφικτο.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι μαζί με τη Νίκη Βόλου, στο Final 4 θα συμμετέχουν επίσης η Ελευθερούπολη, η Δόξα Λευκάδας και η ΑΓΕ Χαλκίδας. Ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8, αλλά θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Χρυσόστομος Τρίμμης