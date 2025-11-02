Έμεινε στον βαθμό της ισοπαλίας ο Σαρακηνός στην Κοζάνη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

1-1 το τελικό σκορ, αν και η βολιώτικη ομάδα προηγήθηκε με τέρμα του Παπαδημητρίου

Δεν έχασε αλλά δεν κέρδισε κιόλας στην έδρα της Κοζάνης ο Σαρακηνός, αν και προηγήθηκε στο σκορ, στο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, το απόγευμα της Κυριακής.

Μετά από ένα δυνατό παιχνίδι, ο Σαρακηνός προηγήθηκε στο 28′ με τον Παπαδημητρίου, αλλά η Κοζάνη ισοφάρισε γρήγορα με τον Μπαλτζή, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν άλλα τέρματα από εκείνο το σημεί και για 55 και πλέον αγωνιστικά λεπτά.

Στο παιχνίδι και στο 8′, ο Θεοχάρης προσπάθησε με κεφαλιά ν’ ανοίξει το σκορ για τον Σαρακηνό, όμως οι αμυντικοί της Κοζάνης απομάκρυναν πάνω στη γραμμή. Τελικά το γκολ ήρθε για τον Σαρακηνό 20 λεπτά μετά. Στο 28′, ο Παπαδημητρίου άνοιξε το σκορ για τον Σαρακηνό, γράφοντας το 0-1 έπειτα από μια απίστευτη φάση. Ο επιθετικός των Βολιωτών έφυγε στην αντεπίθεση, σούταρε από κοντά, ο Χατζησάββας απέκρουσε, στην επαναφορά ο Παπαδημητρίου πήρε το ριμπάουντ και σούταρε και πάλι, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στην τρίτη του προσπάθεια κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα!

Όμως στο 36’, η Κοζάνη απάντησε. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μπαλτζής πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και σκόραρε με κεφαλιά, ισοφαρίζοντας σε 1-1, σορ που ήταν και αυτό με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στο 2ο μέρος και στο 67’, η Κοζάνη άγγιξε την ανατροπή, όταν ο Μίχος πλάσαρε από κοντά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και απομακρύνθηκε, με το σκορ να παραμένει 1-1.

Στο 79′ πάλι, ο Ψιάνος επιχείρησε δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Χατζησάββα σε εντυπωσιακή απόκρουση.

Τέλος, στο 90′ η Κοζάνη λίγο έλειψε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αφού ο Σάλλα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως ο Μισυρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το σκορ αμετάβλητο, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 1-1.

Φ.Σ. Κοζάνη (Κατακαλίδης): Χατζησάββας, Τρομπούκης (86′ Κοκκινίδης), Αλμασίδης, Παπάς, Τσάρας, Μπαλτζής, Κοτσίνης, Δαβίτης, Ντινόπουλος (80′ Ντινόπουλος), Καλογιαννίδης (66′ Σάλλα), Μπόντης (66′ Μίχος).

Σαρακηνός Βόλου (Ξηροφώτος): Μισυρλής, Ράπτης (51′ Μπιλιτσάκης), Μπουραζάς, Αποστολίδης, Δημόπουλος, Θεοχάρης, Τσιανάκας (86′ Μπέκος), Λομπάρντι (79′ Γκλαβίνης), Παπαδημητρίου, Ψιάνος, Χατζηπουργάνης.