Ένα χρυσό κι ένα αργυρό για τη Βολιώτισσα Πένυ Τσαούτου στο Παγκόσμιο S.U.P.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Βολιώτισσα αθλήτρια του S.U.P. (όρθια σανιδοκωπηλασία), Πένυ Τσαούτου, μέλος της Εθνικής ομάδας, συμμετείχε για 6η συνεχή χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα από 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.

Ύστερα από πολύ καλή προετοιμασία έλαβε μέρος σε δύο αγωνίσματα, στο Sprint Master Women 50+ και στο Long Distance Master Women 50+ με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Χρυσό μετάλλιο στο Long Distance Master Γυναικών 50+ και αργυρό μετάλλιο στο Sprint Master Γυναικών 50+.

Επίσης ο αθλητής του Ν.Ο.Β-Α, Καραμέτος Δημήτριος, συμμετείχε επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του S.U.P. με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Στο Αγώνισμα του Sprint Ανδρών 40+ κατέλαβε την 5η θέση στο Final C.

Στο Αγώνισμα του Long Distance Ανδρών 40+ (Μεγάλων Αποστάσεων) κατέλαβε την 21η θέση στους Τελικούς.

Ο πρόεδρος του Ν.Ο.Β-Α., κ. Λάμπης Τσουκαλάς, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγχαίρουν την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Πένυ Τσαούτου, για τις μεγάλες της επιτυχίες

και τον Δημήτρη Καραμέτο για τις διακρίσεις του στην Παγκόσμια Κατάταξη και τους εύχονται καλή συνέχεια.