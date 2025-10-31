Έπαιξε στην πρεμιέρα και ανακοινώθηκε ο Μάριος Μάρκο από τον Μαγνησιακό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έπαιξε στην πρεμιέρα με την Αγία Άννα Β’ και ανακοινώθηκε σήμερα (31/10) ο Μάριος Μάρκο από τον Μαγνησιακό.

Αναλυτικά: «Ο Α.Σ.Β. Μαγνησιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Μάριου Μάρκο, ενός ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και αποδεδειγμένη αγωνιστικότητα, ο οποίος ήδη έπαιξε στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην Αγία Άννα Β’.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο ως σέντερ φορ, όσο και ως εξτρέμ, καλύπτοντας όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έχει φορέσει τη φανέλα πολλών ομάδων της Μαγνησίας, μεταξύ αυτών των Ρήγα Φεραίου Κισσού, Τοξότη, Απόλλωνα Καναλίων, Εθνικού Βόλου, Παγασητικού, Άνθιμου Γαζή και Ένωσης Λεχωνίων-Νηλέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάρκο είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2021-22 στον Μαγνησιακό, όταν η ομάδα μας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΘ και ανέβηκε πανάξια στην Α’ κατηγορία.

Ο Μάριος Μάρκο δήλωσε στη σελίδα του Μαγνησιακού: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα που επιστρέφω στον Μαγνησιακό, μια ομάδα με ιστορία και σοβαρή οργάνωση. Έχω ζήσει όμορφες στιγμές εδώ και θέλω να βοηθήσω, ώστε να έρθουν καινούριες επιτυχίες. Υπάρχει καλό κλίμα, όρεξη για δουλειά και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας».