Επεισόδια στη δίκη του Άλκη Καμπανού: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Σοβαρά επεισόδια το πρωί της Δευτέρας 03.11.2025 έξω από το Μικτό Ορκωτό Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.
Όλα ξέσπασαν λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η δίκη, όταν 5 με 10 κουκουλοφόροι ξεκίνησαν να πετούν καρέκλες και να επιτίθονται στους αστυνομικούς που φύλαγαν το Εφετείο Θεσσαλονίκης. Μπροστά στα φρικιαστικά επεισόδια βρέθηκε και η μητέρα του Άλκη Καμπανού.
Οι άγνωστοι ξεκίνησαν να τρέχουν προς αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να γλιτώσουν την σύλληψη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει ήδη μία προσαγωγή.
