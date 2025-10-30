Επισημοποίησε την αναβολή των πρωταθλημάτων η ΕΠΣΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επίσημη είναι η αναβολή των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΘ για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μετά την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, που αναφέρει: “Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Θεσσαλίας, αναβάλλονται όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες των Κατηγοριών της Ένωσης που ήταν να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025, λόγω μη συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την τέλεσή τους”.