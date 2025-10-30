Επιστροφή Περεντίδη στον Μαγνησιακό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Μαγνησιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού Θεόδωρου Περεντίδη, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία και επιθετική γραμμή της, όπως τονίζει ο σύλλογος.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2021-22 στον Μαγνησιακό, με τη διοίκηση του συλλόγου να τονίζει ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάκτηση του τίτλου στη Β’ ΕΠΣΘ και την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την ΑΠΟΒ, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Ιωλκού, Αγίας Παρασκευής, Εθνικού Βόλου, Παγασητικού, Διαγόρα, Μαγνησιακού και Ιάσονα Άλλης Μεριάς, καταγράφοντας μια πλούσια πορεία στα γήπεδα της Μαγνησίας. «Σε νεαρή ηλικία υπήρξε μέλος των Μικτών ομάδων της ΕΠΣΘ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τη συνέπειά του. Με την επιστροφή του Περεντίδη, ο Μαγνησιακός προσθέτει εμπειρία, ποιότητα και πάθος στη φετινή του προσπάθεια» επισημαίνει ο Μαγνησιακός.

Ο Θεόδωρος Περεντίδης δήλωσε στη σελίδα του Μαγνησιακού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στον Μαγνησιακό, μία ομάδα με την οποία έχω ζήσει όμορφες στιγμές και επιτυχίες. Εύχομαι να βοηθήσω με την εμπειρία μου, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και τα νέα παιδιά του συλλόγου που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα. Ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε δυνατοί και να πετύχουμε κάτι καλό όλοι μαζί».