Επόμενος σταθμός στα φετινά αναπτυξιακά του πινγκ πονγκ ο Βόλος

Δεν πρόλαβαν να …σβήσουν τα φώτα από το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Κοζάνης, που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο (1-2/11) στο γυμναστήριο Λευκόβρυσης και οι μικροί σε ηλικία αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης καλούνται να ετοιμαστούν για τον επόμενο σταθμό.

Κι αυτό, διότι το 3ο όπεν της περιόδου 2025-2026 έρχεται επίσης μέσα στον Νοέμβριο και η σχετική ειδική προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευτεί.

Η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, ο Βόλος, με την πολυετή και σημαντική δραστηριότητα στο ολυμπιακό άθλημα θα διοργανώσει ένα ακόμα πανελλήνιο τουρνουά των νεαρών κατηγοριών το Σαββατοκύριακο 29 και 30/11.

Οι δηλώσεις συμμετοχής άρχισαν σήμερα 03/11 και θα υποβάλλονται στην ομοσπονδία μέχρι την Πέμπτη 20/11 στις 4μμ.

Τόπος διεξαγωγής θα είναι το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Νέας Ιωνίας (Σταδίου και Δοξοπούλου), που είχε φιλοξενήσει και το αμέσως προηγούμενο τουρνουά της πόλης, τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Βόλος δεν ήταν στο περσινό πρόγραμμα των έξι αναπτυξιακών και επανέρχεται άμεσα με προσόν την ουσιαστική εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές.

Τους αγώνες συνδιοργανώνουν ο Αθλητικός Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κένταυρος Βόλου, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων) και ο δήμος Βόλου.

Όπως κάθε φορά προκηρύχθηκαν οι κατηγορίες Νέων ανδρών-Νέων γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων, παμπαίδων-παγκορασίδων και μίνι παμπαίδων-μίνι παγκορασίδων. Η κλήρωση θα διενεργηθεί την Τρίτη 25/11 και ώρα 6μμ στο γραφείο της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..

Μετά θ’ ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας το πρόγραμμα της διοργάνωσης, ενώ τα ωράρια των αγώνων αναρτώνται στη σελίδα του πρωταθλήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://app.ttscore.io/customer/24.

Το βασικό πλάνο προβλέπει την έναρξη των αγώνων το Σάββατο 29/11 στις 8.30 και τη λήξη τους την Κυριακή 30/11 στις 7μμ, ωστόσο πάντα το πρόγραμμα εξαρτάται από τον αριθμό συμμετοχών ανά κατηγορία και συνολικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλη την προκήρυξη, καθώς και στοιχεία για ξενοδοχεία του Βόλου στο link https://www.httf.gr/prokiryxi-anoikto-voloy-2025/.