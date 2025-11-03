Έστειλε μηνύματα συμμετοχής και συνεργασίας ο Ρήγειος Δρόμος-Οι νικητές (photos)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Ο 24ος Ρήγειος Δρόμος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βελεστίνο χθες Κυριακή (2/11), συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δρομείς όλων των ηλικιών από όλη τη χώρα. Η διοργάνωση, αφιερωμένη στις αξίες του αθλητισμού, της ιστορίας και της ενότητας, έστειλε μηνύματα συμμετοχής, συνεργασίας και τοπικής περηφάνειας πέρα από τα όρια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας.

Οι διαδρομές ήταν:

-10.000μ., εκκίνηση Δημαρχείο (Βελεστίνο)-Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο

-5.000μ., εκκίνηση Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο

-4.000μ., εκκίνηση Αερινό-τερματισμός Δημαρχείο

-700μ., εκκίνηση Σπίτι Ρήγα Φεραίου-Τερματισμός Δημαρχείο

-300μ., εκκίνηση 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου-Τερματισμός Δημαρχείο

Οι νικητές στα 4χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ (GREAT) 17:28.5

2.ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ (ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 23:19.334

3.ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΕΤΣΙΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ) 23:25.914

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΜΤΣΑ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 19:31.904

2.ΚΛΕΙΩ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ 23:17.330

3.ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΛΛΗ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 23:21.524

Οι νικητές στα 5 χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 18:43.383

2.ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΜΤΣΑΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 21:05.993

3.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 21:46.660

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22:40.323

2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 24:35.730

3.ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 27:16.020

Οι νικητές στα 10 χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ 37:15.767

2.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (ΣΜΝΛ) 39:57.800

3.ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥΡΗΣ (ΣΔΥΒ) 40:37.420

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΓΙΩΤΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 45:38.077

2.ΓΕΩΓΙΑ ΚΙΑΝΙΕ 49:44.584

3.ΑΡΕΤΗ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ 50:56.884

Πηγή φωτό: Σελίδες Δημήτρη Νασίκα και Άτλαντα Βόλου

 

 

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ