Έστειλε μηνύματα συμμετοχής και συνεργασίας ο Ρήγειος Δρόμος-Οι νικητές (photos)

Ο 24ος Ρήγειος Δρόμος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βελεστίνο χθες Κυριακή (2/11), συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δρομείς όλων των ηλικιών από όλη τη χώρα. Η διοργάνωση, αφιερωμένη στις αξίες του αθλητισμού, της ιστορίας και της ενότητας, έστειλε μηνύματα συμμετοχής, συνεργασίας και τοπικής περηφάνειας πέρα από τα όρια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας.

Οι διαδρομές ήταν:

-10.000μ., εκκίνηση Δημαρχείο (Βελεστίνο)-Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο

-5.000μ., εκκίνηση Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο

-4.000μ., εκκίνηση Αερινό-τερματισμός Δημαρχείο

-700μ., εκκίνηση Σπίτι Ρήγα Φεραίου-Τερματισμός Δημαρχείο

-300μ., εκκίνηση 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου-Τερματισμός Δημαρχείο

Οι νικητές στα 4χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ (GREAT) 17:28.5

2.ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ (ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 23:19.334

3.ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΕΤΣΙΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ) 23:25.914

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΜΤΣΑ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 19:31.904

2.ΚΛΕΙΩ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ 23:17.330

3.ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΛΛΗ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 23:21.524

Οι νικητές στα 5 χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 18:43.383

2.ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΜΤΣΑΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 21:05.993

3.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 21:46.660

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22:40.323

2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 24:35.730

3.ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 27:16.020

Οι νικητές στα 10 χλμ:

ΑΝΤΡΕΣ

1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ 37:15.767

2.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (ΣΜΝΛ) 39:57.800

3.ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥΡΗΣ (ΣΔΥΒ) 40:37.420

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.ΓΙΩΤΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 45:38.077

2.ΓΕΩΓΙΑ ΚΙΑΝΙΕ 49:44.584

3.ΑΡΕΤΗ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ 50:56.884