Έστειλε μηνύματα συμμετοχής και συνεργασίας ο Ρήγειος Δρόμος-Οι νικητές (photos)

Ο 24ος Ρήγειος Δρόμος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βελεστίνο χθες Κυριακή (2/11), συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δρομείς όλων των ηλικιών από όλη τη χώρα. Η διοργάνωση, αφιερωμένη στις αξίες του αθλητισμού, της ιστορίας και της ενότητας, έστειλε μηνύματα συμμετοχής, συνεργασίας και τοπικής περηφάνειας πέρα από τα όρια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας.
Οι διαδρομές ήταν:
-10.000μ., εκκίνηση Δημαρχείο (Βελεστίνο)-Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο
-5.000μ., εκκίνηση Άγιος Γεώργιος Φερών-Τερματισμός Δημαρχείο
-4.000μ., εκκίνηση Αερινό-τερματισμός Δημαρχείο
-700μ., εκκίνηση Σπίτι Ρήγα Φεραίου-Τερματισμός Δημαρχείο
-300μ., εκκίνηση 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου-Τερματισμός Δημαρχείο
Οι νικητές στα 4χλμ:
ΑΝΤΡΕΣ
1.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ (GREAT) 17:28.5
2.ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ (ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ) 23:19.334
3.ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΕΤΣΙΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ) 23:25.914
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΜΤΣΑ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 19:31.904
2.ΚΛΕΙΩ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ 23:17.330
3.ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΛΛΗ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 23:21.524
Οι νικητές στα 5 χλμ:
ΑΝΤΡΕΣ
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 18:43.383
2.ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΜΤΣΑΣ (ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ) 21:05.993
3.ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 21:46.660
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22:40.323
2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 24:35.730
3.ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 27:16.020
Οι νικητές στα 10 χλμ:
ΑΝΤΡΕΣ
1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ 37:15.767
2.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ (ΣΜΝΛ) 39:57.800
3.ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥΡΗΣ (ΣΔΥΒ) 40:37.420
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.ΓΙΩΤΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 45:38.077
2.ΓΕΩΓΙΑ ΚΙΑΝΙΕ 49:44.584
3.ΑΡΕΤΗ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΟΥ 50:56.884