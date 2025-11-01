Φιλάκια Μπέου στην «πράσινη» εξέδρα, που τον αποδοκίμαζε

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πολύ χαρούμενος ήταν με τη νίκη του ΝΠΣ Βόλος επί του Παναθηναϊκού με 1-0 ο Αχιλλέας Μπέος και έδειχνε να απολαμβάνει και με το παραπάνω το σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα.

Η χαρά του δημάρχου Βόλου φάνηκε και όταν μετά το τέλος του ματς μοίραζε φιλιά προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εκνευρισμένοι τον αποδοκίμαζαν.

Μπορεί από τη μεριά των ΜΜΕ που πρόσκεινται στον Παναθηναϊκό να τονίζεται ότι ο Μπέος τους προκάλεσε πρώτος, αλλά σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός με τις αγωνιστικές του αδυναμίες έκανε μάγκα τον ΝΠΣ Βόλος και τον άνθρωπο που ηγείται διοικητικά στην ομάδα.

Φωτογραφία: Eurokinissi, Βασίλης Οικονόμου