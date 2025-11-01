Φιλική νίκη του Ολυμπιακού Βόλου επί του Πυράσου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με σκορ 2-1 στο ΕΑΚ

Εξαιτίας της διακοπής των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΘ λόγω προβλημάτων με τις άδειες λειτουργίας κάποιων γηπέδων ο Ολυμπιακός Βόλου έδωσε σήμερα Σάββατο (1/11) φιλικό με τον Πύρασο στο ΕΑΚ «Τάκης Συνετόπουλος».

Οι δύο προπονητές, Νίκος Ζαλίκας και Δημήτρης Φραγκούλης, έκαναν τις δοκιμές τους και χρησιμοποίησαν τους διαθέσιμους παίκτες τους, ώστε να τους κρατήσουν σε αγωνιστικό ρυθμό.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου, που βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Ερρινάκη, ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους με τον Αλαμάνη και πήρε τη φιλική νίκη με τέρμα του Γιαννιτσάνη στην επανάληψη.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΡΙΣΣΗ