Φιλικό Ολυμπιακός Βόλου-Πύρασος στο ΕΑΚ

Αύριο Σάββατο (1/11) στις 15.00 στο ΕΑΚ «Τάκης Συνετόπουλος» θα γίνει το φιλικό Ολυμπιακός Βόλου-Πύρασος, προκειμένου οι δύο ομάδες να καλύψουν το κενό που προέκυψε από την αναβολή των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΘ λόγω μη συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία έχουν σχέση με τις άδειες λειτουργίας των γηπέδων.
Η αιφνίδια διακοπή της Α’ Τοπικής αναγκάζει τις ομάδες να βρουν τρόπο να διατηρήσουν τους αγωνιστικούς της ρυθμούς κι ενώ έχουν ήδη δώσει πέντε επίσημα ματς.
