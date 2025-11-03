Γ.Σ.Α, ΑΕΒΔ και Αιολικός το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Γ.Σ. Αλμυρού, ΑΕΒ Διμηνίου και Αιολικός κατάφεραν να κάνουν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αποτελέσματα (2η)

Νίκαια 2012-Ελευθεριακός 77-52

Γ.Σ. Αλμυρού-Ερμής Αγιάς 76-60

ΑΕΒ Διμηνίου-Γ.Σ. Σκιάθου 63-54

Αιολικός-Σκόπελος 48-41

ΑΕΔ Πλατυκάμπου-Τιτάνες Αλμυρού 75-67

Βαθμολογία: Γ.Σ.Α. 4, ΑΕΒΔ 4, Αιολικός 4, Νίκαια 3, Σκόπελος 3, ΑΕΔ Πλατυκάμπου 3, Ερμής Αγιάς 3, Τιτάνες Αλμυρού, Γ.Σ. Σκιάθου 3, Ελευθεριακός 2.