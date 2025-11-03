Γ.Σ.Α, ΑΕΒΔ και Αιολικός το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ

Γ.Σ. Αλμυρού, ΑΕΒ Διμηνίου και Αιολικός κατάφεραν να κάνουν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Αποτελέσματα (2η)
Νίκαια 2012-Ελευθεριακός 77-52
Γ.Σ. Αλμυρού-Ερμής Αγιάς 76-60
ΑΕΒ Διμηνίου-Γ.Σ. Σκιάθου 63-54
Αιολικός-Σκόπελος 48-41
ΑΕΔ Πλατυκάμπου-Τιτάνες Αλμυρού 75-67
Βαθμολογία: Γ.Σ.Α. 4, ΑΕΒΔ 4, Αιολικός 4, Νίκαια 3, Σκόπελος 3, ΑΕΔ Πλατυκάμπου 3, Ερμής Αγιάς 3, Τιτάνες Αλμυρού, Γ.Σ. Σκιάθου 3, Ελευθεριακός 2.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.