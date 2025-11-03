Γ.Σ.Α, ΑΕΒΔ και Αιολικός το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ

Η ομάδα του Αιολικού
Γ.Σ. Αλμυρού, ΑΕΒ Διμηνίου και Αιολικός κατάφεραν να κάνουν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο της Α2 ΕΣΚΑΘ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αποτελέσματα (2η)

Νίκαια 2012-Ελευθεριακός 77-52

Γ.Σ. Αλμυρού-Ερμής Αγιάς 76-60

ΑΕΒ Διμηνίου-Γ.Σ. Σκιάθου 63-54

Αιολικός-Σκόπελος 48-41

ΑΕΔ Πλατυκάμπου-Τιτάνες Αλμυρού 75-67

Βαθμολογία: Γ.Σ.Α. 4, ΑΕΒΔ 4, Αιολικός 4, Νίκαια 3, Σκόπελος 3, ΑΕΔ Πλατυκάμπου 3, Ερμής Αγιάς 3, Τιτάνες Αλμυρού, Γ.Σ. Σκιάθου 3, Ελευθεριακός 2.

