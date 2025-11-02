GBL: Φινάλε με Ολυμπιακός-Ηρακλής και Μύκονος-Μαρούσι στην 5η αγωνιστική

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (2/11), στις 13:00 τον Ηρακλή, θέλοντας τη νίκη για να μείνει μόνος πρώτος στην 1η θέση της βαθμολογίας της GBL.

Επίσης σήμερα στις 16:00, Μύκονος και Μαρούσι θα τα δώσουν όλα για ν’ απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς αμφότεροι βρίσκονται στο 1-2, σε 3 αναμετρήσεις.

Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League ο Παναθηναϊκός.

Τ’ αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογίας της 5ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League (Α1 ανδρών):

1/11

Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66

Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος 78-76

Άρης-ΠΑΟΚ 73-78

Προμηθέας Π.-Καρδίτσα 91-62

2/11

13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής

16:00 Μύκονος-Μαρούσι

ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 9 -5αγ.

ΠΑΟΚ 9 -5αγ.

Ολυμπιακός 8

Παναθηναϊκός 7

Περιστέρι 7

Κολοσσός Ρ. 7 -5αγ.

Προμηθέας Π. 7 -5αγ.

Καρδίτσα 6

Άρης 6 -5αγ.

Ηρακλής 5

Πανιώνιος 5 -5αγ.

Mαρούσι 4 -3αγ.

Μύκονος 4 -3αγ.