GBL: Φινάλε με Ολυμπιακός-Ηρακλής και Μύκονος-Μαρούσι στην 5η αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (2/11), στις 13:00 τον Ηρακλή, θέλοντας τη νίκη για να μείνει μόνος πρώτος στην 1η θέση της βαθμολογίας της GBL.
Επίσης σήμερα στις 16:00, Μύκονος και Μαρούσι θα τα δώσουν όλα για ν’ απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς αμφότεροι βρίσκονται στο 1-2, σε 3 αναμετρήσεις.
Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League ο Παναθηναϊκός.
Τ’ αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογίας της 5ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League (Α1 ανδρών):
1/11
Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66
Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος 78-76
Άρης-ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας Π.-Καρδίτσα 91-62
2/11
13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής
16:00 Μύκονος-Μαρούσι
ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία
ΑΕΚ 9 -5αγ.
ΠΑΟΚ 9 -5αγ.
Ολυμπιακός 8
Παναθηναϊκός 7
Περιστέρι 7
Κολοσσός Ρ. 7 -5αγ.
Προμηθέας Π. 7 -5αγ.
Καρδίτσα 6
Άρης 6 -5αγ.
Ηρακλής 5
Πανιώνιος 5 -5αγ.
Mαρούσι 4 -3αγ.
Μύκονος 4 -3αγ.