GBL: Φινάλε με Ολυμπιακός-Ηρακλής και Μύκονος-Μαρούσι στην 5η αγωνιστική

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΑΙΚΟΣ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (2/11), στις 13:00 τον Ηρακλή, θέλοντας τη νίκη για να μείνει μόνος πρώτος στην 1η θέση της βαθμολογίας της GBL.

Επίσης σήμερα στις 16:00, Μύκονος και Μαρούσι θα τα δώσουν όλα για ν’ απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς αμφότεροι βρίσκονται στο 1-2, σε 3 αναμετρήσεις.
Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League ο Παναθηναϊκός.

Τ’ αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογίας της 5ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League (Α1 ανδρών):

1/11
Περιστέρι-ΑΕΚ 79-66
Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος 78-76
Άρης-ΠΑΟΚ 73-78
Προμηθέας Π.-Καρδίτσα 91-62

2/11
13:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής
16:00 Μύκονος-Μαρούσι
ΡΕΠΟ: Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία
ΑΕΚ 9 -5αγ.
ΠΑΟΚ 9 -5αγ.
Ολυμπιακός 8
Παναθηναϊκός 7
Περιστέρι 7
Κολοσσός Ρ. 7 -5αγ.
Προμηθέας Π. 7 -5αγ.
Καρδίτσα 6
Άρης 6 -5αγ.
Ηρακλής 5
Πανιώνιος 5 -5αγ.
Mαρούσι 4 -3αγ.
Μύκονος 4 -3αγ.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ