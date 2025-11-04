Γεωργιάδης: «Να ζητήσει συγγνώμη ο Σούντγκρεν, αλλιώς θα του κάνω μήνυση»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δήλωση του προπονητή της Νίκης, που ήταν τεχνικός του ΝΠΣ στα δύο καταγγελλόμενα ματς με τον Πανσερραϊκό

Το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη, ενεπλάκη στις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, αφού σε ερώτηση ποιος τους μίλησε πριν από τα ματς με τον Πανσερραϊκό, που ο Σουηδός ποδοσφαιριστής τα κατήγγειλε για στημένα, απάντησε ο πρόεδρος και ο προπονητής. Προπονητής του ΝΠΣ Βόλος πέρσι στα δύο ματς με τον Πανσερραϊκό ήταν ο νυν προπονητής της Νίκης,

Σε δήλωση που έκανε στο flnews ο Κώστας Γεωργιάδης αναφέρει: «Έχω κινηθεί ήδη νομικά με e-mail προς τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη και δεν πει ότι όλα αυτά είναι ψέματα, τότε θα κατατεθεί μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει. Είπε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί».