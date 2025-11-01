Για δεύτερο διπλό κορυφής στη Χρυσούπολη η Νίκη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απέναντι στον Νέστο, θέλοντας και απώλεια του Ηρακλή στην Καρδίτσα

Δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς με τον νεοφώτιστο Νέστο Χρυσούπολης δίνει σήμερα Σάββατο (1/11) η Νίκη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 15.00 (τηλεοπτική μετάδοση από το sportal.gr).

Είναι το δεύτερο παιχνίδι που γίνεται στο ανακαινισμένο εντυπωσιακό γήπεδο της Χρυσούπολης, με τη Νίκη να έχει πάρει 300 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της, που θα σταθούν και πάλι στο πλευρό της.

Η δεύτερη Νίκη έχει εννιά βαθμούς περισσότερους από τον έβδομο Νέστο (16-7) και έχει αποκλειστικό στόχο το δεύτερο διπλό, ώστε να περιμένει την Κυριακή απώλεια βαθμών του Ηρακλή μέσα στην Καρδίτσα στο κυριακάτικο ντέρμπι με την Αναγέννηση.

Αν συμβεί αυτό, τότε η βολιώτικη ομάδα θα πατήσει και πάλι στην πρώτη θέση είτε μόνη της είτε μαζί με την ισόβαθμή της Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία είχε κερδίσει την 3η αγωνιστική με 0-3.

Σίγουρα, με δεδομένο ότι από την προηγούμενη αγωνιστική με τον Ηρακλή ξεκίνησε μία πεντάδα αγώνων με τέσσερα ματς εκτός και ένα μόλις εντός έδρας για τη Νίκη, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη δεν θέλει να σκέφτεται την απώλεια βαθμών σε μία περίοδο με δύσκολο πρόγραμμα και πρέπει να αποδείξει ότι είναι το φαβορί.

Η εικοσάδα της Νίκης

Είκοσι παίκτες περιλαμβάνει η αποστολή της Νίκης για το σημερινό (1/11, 15.00) ματς. Οι Λώλης, Έππας, που είναι τραυματίες, και ο τιμωρημένος Σιούτας δεν ταξίδεψαν για τη Χρυσούπολη, όπως και οι Τζιώρας, Βοντχάνελ, Στεργιάκης, Νταϊλάνι, Κουτσιμπάνας, Βενέτης.

Οι είκοσι εκλεκτοί του Κώστα Γεωργιάδη είναι οι: Γκαραβέλης, Θ. Τσέλιος, ⁠⁠Κιβρακίδης, ⁠Αρίας, Γκαντέλιο, Δημητριάδης, Μπαξεβάνος, ⁠Τζανετόπουλος, ⁠Ντιαλόσι, Νταμιάν Σίλβα, ⁠Βουτσάς, Μπαριέντος, Σαλαμούρας, Πέττας, ⁠ Αν. Τσέλιος, Στοΐλκοβιτς, Γιακουμάκης, Σαποβάλοφ, ⁠Λουκίνας, Βέλλιος.

Πεντάδα απουσιών για Νέστο

Για τον Νέστο ο Καμερουνέζος στόπερ Σεβερίν Ζε Εσονό είναι νέο πρόσωπο στην αποστολή, την οποία αποτελούν οι: Αστράς, Γ. Μούτσα (τερματοφύλακες), Αρνίς, Αναστασόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Ζε Εσονό, Τσίκος, Μπάλλας, Σαπουντζής, Γκάτα, Γλυνός, Λ. Μούτσα, Ντοναλντόνι, Στιγέποβιτς, Αθανασόπουλος, Ιωαννίδης, Σταυρόπουλος, Κομλιάς, Βρύζας.

Απουσιάζουν οι Λέλεκας, Δαλιανόπουλος και Σιδηρόπουλος, που είναι είναι τραυματίες, και οι τιμωρημένοι Ψάλτης και Κωστίκας.

Ο διαιτητής

Ο Ξανθιώτης Γεώργιος-Ραφαήλ Δρακίδης, που είχε σφυρίξει πέρσι το ΠΑΣ Γιάννινα-Νίκη Βόλου 0-0, είναι ο αρχών της σημερινής αναμέτρησης Νέστος-Νίκη. Βοηθοί του θα είναι οι Θανάσης Μποζατζίδης και Χρήστος Χολάνης και 4ος ο Κωνσταντίνος Φουστάνας, και οι τρεις από την ΕΠΣ Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα

A’ όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11

Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Β.

ΔΑΚ Χρυσούπολης

15:00 SPORTAL.GR

ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός

Γήπεδο Απόλλωνα Καλ.

15:00 SPORTAL.GR

Κυριακή 2/11

Καμπανιακός-Αστέρας Τρίπ. Β’,

Γήπεδο Καμπανιακού

14:00 ATHLETICO.GR

Aναγέννηση Καρδ.-ΠΟΤ Ηρακλής ,

Στάδιο Καρδίτσας

14:00 ACTION 24

ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα,

Γήπεδο Ζωσιμάδες

15:00 SPORTAL.GR

Β’ Όμιλος (8η)

Σάββατο 1/11

Καλλιθέα-Mαρκό,

«Γ. Λαμπράκης»

14:00 ACTION 24

Καλαμάτα-Παναργειακός,

Στάδιο Παραλίας

15:00 SPORTAL.GR

Oλυμπιακός Β’-Ηλιούπολη

Π.Κ Ρέντη

15:00 SPORTAL.GR

Κυριακή 2/11

Aιγάλεω-Χανιά,

Στάδιο Ψαχνών

15:00 SPORTAL.GR

Ελλάς Σύρου-Πανιώνιος

Στάδιο Ερμούπολης

13:00 SPORTAL.GR