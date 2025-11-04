Για την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόβεν

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σήμερα (4/11) την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρώτη 22άδα της League Phase του Champions League, η οποία οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά από δύο δύσκολες αναμετρήσεις κόντρα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «κάστρο» του για την αναμέτρηση κόντρα στην ολλανδική ομάδα, η οποία και μπορεί να κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του στη League Phase του Champions League.

Μετρώντας μόλις έναν βαθμό από τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο στο «Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες βαθμών στη συνέχεια της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλο αποτέλεσμα σήμερα το βράδυ πλην της νίκης.

Ωστόσο, η αντίπαλός των ερυθρόλευκων έχει έρθει κι αυτή για το διπλό, έχοντας τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγώνες στη League Phase, προερχόμενη από μία εκκωφαντική νίκη με 6-2 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, δείχνοντας τις πολύ μεγάλες δυνατότητές της.

Μόνο νίκες κόντρα σε Ολλανδούς

Ο Ολυμπιακός έχει πάντως μαζί του και την… παράδοση για τα παιχνίδια με Ολλανδούς στην έδρα του, αφού μετρά μόνο νίκες κόντρα σε Άγιαξ, Χέρενφεϊν και Αλκμάαρ, έχοντας επικρατήσει και της Αϊντχόφεν με 4-2 στη μοναδική τους «μονομαχία» στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» το 2021, για τη φάση των «32» του Europa League.

Με γκολ των Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Ελ Αραμπί και Μασούρα, ο Ολυμπιακός είχε πάρει μία ευρεία νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν, πανηγυρίζοντας και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, παρά την ήττα με 2-1 στην Ολλανδία. Επομένως η σημερινή είναι η δεύτερη «μάχη» με την Αϊντχόφεν.

Μοναδική απουσία ο Έσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αν εξαιρέσει κανείς την απουσία του Σαντιάγκο Έσε, που αποβλήθηκε αδίκως στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, δεν έχει άλλο πρόβλημα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Το σημερινό (4/11) και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

19:45 COSMOTE SPORT 5

Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ

19:45 COSMOTE SPORT 3

Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 COSMOTE SPORT 5

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου

22:00 COSMOTE SPORT 9

Μπόντο Γκλιμτ-Μονακό

22:00 COSMOTE SPORT 8

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 COSMOTE SPORT 7

Τότεναμ-Κοπεγχάγη

22:00 COSMOTE SPORT 6

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 COSMOTE SPORT 3

Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 COSMOTE SPORT 2

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Η βαθμολογία

1.Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9

2.Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9

3.Ίντερ (9-0) 9

4.Άρσεναλ (8-0) 9

5.Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9

6.Ντόρτμουντ (12-7) 7

7.Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7

8.Νιούκαστλ (8-2) 6

9.Μπαρτσελόνα (9-4) 6

10.Λίβερπουλ (8-4) 6

11.Τσέλσι (7-4) 6

12.Σπόρτινγκ Λισαβόνας (7-4) 6

13.Καραμπάγκ (6-5) 6

14.Γαλατάσαραϊ (5-6) 6

15.Τότεναμ (3-2) 5

16.Αϊντχόφεν (8-6) 4

17.Αταλάντα (2-5) 4

18.Μαρσέιγ (6-4) 3

19.Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3

20.Μπριζ (5-7) 3

21.Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3

22.Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3

23.Νάπολι (4-9) 3

24.Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3

25.Γιουβέντους (6-7) 2

26.Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2

27.Μονακό (3-6) 2

28.Σλάβια Πράγας (2-5) 2

29.Πάφος (1-5) 2

30.Λεβερκούζεν (5-10) 2

31.Βιγιαρεάλ (2-5) 1

32.Κοπεγχάγη (4-8) 1

33.Ολυμπιακός (1-8) 1

34.Καϊράτ (1-9) 1

35.Μπενφίκα (2-7) 0

36. Άγιαξ (1-11) 0