Για το τέταρτο ροζ φύλλο η Νίκη με Παπάγου στη Νέα Ιωνία στις 17.00

Για την 6η αγωνιστική της Elite League

Για την 6η αγωνιστική της Elite League η Νίκη υποδέχεται σήμερα Κυριακή (2/11) στις 17.00 στο κλειστό της Νέας Ιωνίας τον ισόβαθμό της Παπάγου, στοχεύοντας να ντουμπλάρει τις νίκες της για δεύτερη φορά μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και έπειτα από το διπλό στο Αιγάλεω την περασμένη Τετάρτη, φτάνοντας σε ρεκόρ 4-2.

Η αποστολή της ομάδας του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη αποτελείται από τους: Δήμο, Νίκολη, Τζόνσον, Παπαδόπουλο, Μπακέα, Γιαννούτσο, Μπαλόπουλο, Κοντοστάθη, Λουσέιν, Τσουμάνη, Σπυρόπουλο, Βλαχογιάννη, Καραγεωργίο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Φιλοξενίδης, Πρέκας και Σπανόπουλος.

Σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Ανδρέας Σκούρτης δήλωσε στην επίσημη σελίδα του Παπάγου: «Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και με τη κατάλληλη συγκέντρωση στις οδηγίες και πίστη στους εαυτούς στοχεύουμε στην επιστροφή των θετικών αποτελεσμάτων».

Αποτελέσματα (6η)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84

Κυριακή 2/11

17:00 Νίκη Βόλου-Παπάγου

17:00 Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων

17:00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω

Δευτέρα 3/11

18:30 Ν.Ε. Μεγαρίδος-ΑΓΕ Χαλκίδος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)