H Μυλοπούλου στο Νίκη-Μακεδονικός-Ήταν στα ματς Νίκη-Απόλλων Π. 5-0 και ΠΑΟΚ Β’-Νίκη 0-4

Όλοι οι ορισμοί της 9ης αγωνιστικής της SL2

Η Αναστασία (Νατάσσα) Μυλοπούλου της ΕΠΣ Καβάλας ορίστηκε στο ματς της Νίκης με τον Μακεδονικό την ερχόμενη Κυριακή (9/11) στο Π. Μαγουλάς στο κλείσιμο της αυλαίας του πρώτου γύρου στη Σούπερ Λιγκ 2 με βοηθούς τους Σταύρο Χρυσαΐδή (ΕΠΣ Χαλκιδικής) και Δημήτρη Δανδανόπουλο (Ξάνθης) και τέταρτο τον Παναγιώτη Τσιάρα (ΕΠΣ Καβάλας).

Στις 21/2/2024 η 32χρονη σήμερα ρέφερι συστήθηκε για πρώτη φορά στο νικιώτικο κοινό όχι με τον καλύτερο τρόπο.

Στο ματς του Πανθεσσαλικού ανάμεσα στη Νίκη και τον Απόλλωνα Πόντου (5-0 το τελικό σκορ) έδωσε ξανά τη σέντρα στην έναρξη του δεύτερου μέρους στους φιλοξενούμενους, που είχαν κάνει και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, με συνέπεια να ακούσει … μερικά γιουχαΐσματα από την κερκίδα.

Η … ξεχασιάρα Μυλοπούλου, που κατάγεται από το Δοξάτο Δράμας, αλλά ανήκει στην ΕΠΣ Καβάλας, είναι διεθνής σε παιχνίδια γυναικείου ποδοσφαίρου, ενώ διευθύνει φέτος ματς Σούπερ Λιγκ 2 για τρίτη σεζόν.

Η Νατάσσα, που ξεχωρίζει τόσο για την εξωτερική της εμφάνιση όσο και για τη μόρφωσή της, καθώς είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συνάντησε τη Νίκη και στις 2/12/24 στον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β’, τον οποίον η Νίκη κέρδισε με το εντυπωσιακό 0-4.

Επομένως δύο φορές που ορίστηκε σε παιχνίδι της Νίκης, η βολιώτικη ομάδα έχει πετύχει μεγάλα σκορ και ευχή είναι να συνεχιστεί η μίνι παράδοση και στην αναμέτρηση με τον Μακεδονικό.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί της 9ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ 2:

Α’ όμιλος

Σάββατο 8/11

ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα

Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθήνας)

Βοηθοί: Καρασαββαΐδης (Καβάλας), Τραούδας (Πιερίας)

Αστέρας Τρίπολης Β’-Καβάλα

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Μητροφάνης, Τζάνης (Αθήνας)

Κυριακή 9/11

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β’

Διαιτητής: Χατζηπαναγιώτου (Ηπείρου)

Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σερρών), Παστιάδης (Δράμας)

Νίκη Βόλου-Μακεδονικός

Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)

Βοηθοί: Χρυσαϊδής (Χαλκιδικής), Δανδανόπουλος (Ξάνθης)

Νέστος Χρυσούπολης-Αναγέννηση Καρδίτσας

Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νήσου)

Βοηθοί: Αγγελόπουλος, Παπαδοπούλου (Μακεδονίας)

B’ όμιλος

Σάββατο 8/11

Χανιά-Πανιώνιος

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β’

Διαιτητής: Σαφούρης-Αργυρόπουλος (Σερρών)

Βοηθοί: Μπύρος (Ευρυτανίας), Μαυρουδής (Ηρακλείου)

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα-Ελλάς Σύρου

Διαιτητής: Μπούτσικος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Μακρής (Αργολίδας)

Παναργειακός-Μαρκό

Διαιτητής: Μπαλαχούτης (Πειραιά)

Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιά), Παντελίδου (Αν. Αττικής)

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη-Καλλιθέα

Διαιτητής: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)

Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας), Δέτση (Δωδ/νήσου)