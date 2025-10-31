Η 23αδα Φεράντο για το ματς με Παναθηναϊκό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του ΝΠΣ Βόλος για το παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Super League στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (1/11, 18.00).

Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Νταβίντ Μαρτίνες, αλλά και οι Αντόνιο Θαρθάνα, Αντεμπάγιο Αντελέγιε, Μάριος Σινανάι, Τάσος Τσοκάνης και Διαμαντής Λεγκίσι.

Οι «εκλεκτοί» του Χουάν Φεράντο, από τους οποίους θα κοπούν τρεις πριν τη σέντρα, είναι: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς.