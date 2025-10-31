Η αποστολή του Νέστου με Νίκη-Και ο βασικός Λέλεκας εκτός

Ο Χρήστος Λέλεκας
Ο Ηρακλειώτης μέσος Χρήστος Λέλεκας, που είχε σκοράρει την περσινή σεζόν στο Νίκη-Καβάλα 1-1 στα πλέι άουτ, είναι το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Νέστο και δεν θα μπορέσει ν’ αγωνιστεί στον σαββατιάτικο αγώνα με τη Νίκη Βόλου (1/11, 15.00).

Ο Λέλεκας είναι βασικός και ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας της Χρυσούπολης, ενώ άλλος ένας χαφ, ο Ψάλτης, θα λείψει λόγω τιμωρίας και για τον ίδιο λόγο ο Κωστίκας. Επίσης, εκτός αποστολής είναι οι τραυματίες Δαλιανόπουλος και Σιδηρόπουλος.

Αντίθετα, ο Καμερουνέζος στόπερ Σεβερίν Ζε Εσονό είναι νέο πρόσωπο στην αποστολή, την οποία αποτελούν οι: Αστράς, Γ. Μούτσα (τερματοφύλακες), Αρνίς, Αναστασόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Ζε Εσονό, Τσίκος, Μπάλλας, Σαπουντζής, Γκάτα, Γλυνός, Λ. Μούτσα, Ντοναλντόνι, Στιγέποβιτς, Αθανασόπουλος, Ιωαννίδης, Σταυρόπουλος, Κομλιάς, Βρύζας.

