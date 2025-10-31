Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με ΝΠΣ Βόλος και οι απουσίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στον Βόλο για το σαββατιάτικο (1/11) ματς με τον ΝΠΣ για την 9η αγωνιστική της Super League. Έξι ποδοσφαιριστές δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος, ενώ θεραπεία ακολουθούν οι Καλάμπρια και Σάντσες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.