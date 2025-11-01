Η κατάταξη στην Ευρωλίγκα-Ισόβαθμοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός, που έχασε με 92-78 από τη Μονακό εκτός έδρας, και ο Ολυμπιακός, που σε κακό ματς επιβλήθηκε στο σεφ με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ. η ομάδα του Ιτούδη είχε πριν το ματς την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση) ισοβαθμούν στο 5-3.

Η κατάταξη

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2

2) Ζάλγκιρις 6-2

3) Ερυθρός Αστέρας 6-2

4) Μονακό 5-3

5) Βαλένθια 5-3

6) Παναθηναϊκός 5-3

7) Ολυμπιακός 5-3

8) Μπαρτσελόνα 5-3

9) Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

10) Παρί 4-4

11) Βίρτους Μπολόνια 4-4

12) Μπάγερν Μονάχου 4-4

13) Παρτίζαν 3-5

14) Αναντολού Εφές 3-5

15) Αρμάνι Μιλάνο 3-5

16) Dubai Basketball 3-5

17) Φενέρμπαχτσε 3-5

18) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

19) Μπασκόνια 2-6

20) Bιλερμπάν 2-6

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45

Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00

Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30

Παρί-Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό 6/11 στις 22:00

Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας-Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός-Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30