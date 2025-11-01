Η κατάταξη στην Ευρωλίγκα-Ισόβαθμοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός, που έχασε με 92-78 από τη Μονακό εκτός έδρας, και ο Ολυμπιακός, που σε κακό ματς επιβλήθηκε στο σεφ με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ. η ομάδα του Ιτούδη είχε πριν το ματς την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση) ισοβαθμούν στο 5-3.

Η κατάταξη

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
2) Ζάλγκιρις 6-2
3) Ερυθρός Αστέρας 6-2
4) Μονακό 5-3
5) Βαλένθια 5-3
6) Παναθηναϊκός 5-3
7) Ολυμπιακός 5-3
8) Μπαρτσελόνα 5-3
9) Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
10) Παρί 4-4
11) Βίρτους Μπολόνια 4-4
12) Μπάγερν Μονάχου 4-4
13) Παρτίζαν 3-5
14) Αναντολού Εφές 3-5
15) Αρμάνι Μιλάνο 3-5
16) Dubai Basketball 3-5
17) Φενέρμπαχτσε 3-5
18) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
19) Μπασκόνια 2-6
20) Bιλερμπάν 2-6

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00
Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45
Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00
Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30
Παρί-Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μονακό 6/11 στις 22:00
Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας-Βαλένθια 7/11 στις 20:00
Ολυμπιακός-Παρτίζαν 7/11 στις 21:15
Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30

