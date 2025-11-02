Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο της SL2 μετά το 0-0 στο ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Η τελευταία χρονικά αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Super League 2 στα Γιάννενα ανάμεσα στον ΠΑΣ και τον Α.Ο. Καβάλα έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).
Έτσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
1.Ηρακλής 18 (15-7)
2.Νίκη Βόλου 17 (16-3)
3.Αναγέννηση Καρδίτσας 17 (12-6)
4.Αστέρας Τρίπολης Β’ 17 (12-8)
5.ΠΑΟΚ Β’ 10 (11-8)
6.Νέστος Χρυσούπολης 8 (5-9)
7.Καμπανιακός 7 (3-12)
8.Α.Ο Καβάλα 6 (6-14)
9.ΠΑΣ Γιάννινα 5 (6-9)
10.Μακεδονικός 5 (4-14)
Αποτελέσματα (8η)
Α.Ο. Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα 0-0
Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός 3-0
Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 1-1
Καμπανιακός-Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.