Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο της SL2 μετά το 0-0 στο ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Η τελευταία χρονικά αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Super League 2 στα Γιάννενα ανάμεσα στον ΠΑΣ και τον Α.Ο. Καβάλα έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0).

Έτσι η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

1.Ηρακλής 18 (15-7)

2.Νίκη Βόλου 17 (16-3)

3.Αναγέννηση Καρδίτσας 17 (12-6)

4.Αστέρας Τρίπολης Β’ 17 (12-8)

5.ΠΑΟΚ Β’ 10 (11-8)

6.Νέστος Χρυσούπολης 8 (5-9)

7.Καμπανιακός 7 (3-12)

8.Α.Ο Καβάλα 6 (6-14)

9.ΠΑΣ Γιάννινα 5 (6-9)

10.Μακεδονικός 5 (4-14)

Αποτελέσματα (8η)

Α.Ο. Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα 0-0

Νέστος Χρυσούπολης-Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β’-Μακεδονικός 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός-Αστέρας Τρίπολης Β’ 0-1