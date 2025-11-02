Ισόπαλο το ντέρμπι της Καρδίτσας, τριπλή ισοβαθμία στην 2η θέση

Το μεγάλο ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής για τη 8η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 έληξε ισόπαλο με 1-1 κι έτσι ο Ηρακλής ξαναπέρασε πρώτος με +1 (18-17) από τους Καρδιτσιώτες, τη Νίκη, αλλά και τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ο οποίος με το υπέρ του 0-1 επί του Καμπανιακού έφτασε κι αυτός τους 17 βαθμούς.

Ο Παναγιωτίδης εκμεταλλεύτηκε σέντρα του Κάτσικα από τα δεξιά στο 38’ αλλά και τη χαρακτηριστική ολιγωρία του Στίκα και με κεφαλιά «εκτέλεσε» τον Μπαλωμένο για το 0-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 69’ με τον Νικοπολίδη να δέχεται τον ορισμό του … κοροϊδίστικου γκολ. Ο Πολέτο σέντραρε από τα δεξιά και από την απέναντι πλευρά ήρθε ο αριστερός μπακ των γηπεδούχων Μπούσης να κάνει ένα σκαστό σουτ, το οποίο θα μπορούσαν να απομακρύνουν είτε οι αμυντικοί είτε ο τερματοφύλακας του ΠΟΤ Ηρακλή, που μπερδεύτηκε μάλλον με τους συμπαίκτες του και έφαγε το γκολ … όρθιος, παρακολουθώντας την μπάλα να καταλήγει στην αριστερή γωνία της εστίας του.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Τίντε (57’ Κάσσος), Στίκας, Γκόλιας, Μπούσης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Πολέτο (82’ Ανδρέου), Πεταυράκης (64’ Μπεν Κμαγιάλ), Νοικοκυράκης (57’ Ομρανί), Καμπετσής (82’ Μπαλτάς)
Ηρακλής (Σπανός): Νικοπολίδης, Κάτσικας (82’ Ουές), Βιτλής (74’ Αναστασίου), Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Μαχαίρας (74’ Κούστα), Κυνηγόπουλος (90’ Ντουρμισάι), Ντόβενταν (82’ Χάινριχ), Μάναλης.

Στη Χαλάστρα ο Αστέρας Τρίπολης Β’ έφυγε με διπλό, επικρατώντας με 0-1 του Καμπανιακού, στον πάγκο του οποίου έκανε αποτυχημένο ντεμπούτο ο Χαραλαμπίδης. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Φρίμπονγκ στο 58’.

Συνοπτικά τ’ αποτελέσματα:

Καμπανιακός-Αστέρας Β’ 0-1
14:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής 1-1
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

Βαθμολογία

1.Ηρακλής 18

2.Νίκη Βόλου 17

3.Αναγέννηση Καρδίτσας

4.Αστέρας Τρίπολης Β’ 17

…………………………………………..
5.ΠΑΟΚ Β’ 10
6.Νέστος Χρυσούπολης 8
7.Καμπανιακός 7
8.Μακεδονικός 5
9.Καβάλα 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
πηγή φωτό:monobala.gr

