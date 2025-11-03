Και στην Αγριά το 10ο Ανοικτό Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Αγριά είναι και φέτος μια από τις πολλές πόλεις που συμμετέχουν στο 10ο Ανοικτό Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 με ελληνική και διεθνή συμμετοχή.

Στην προκήρυξη αναφέρεται:

«Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο του Καλλιτεχνικού Σκακιού!

Η μαζικότερη διοργάνωση “Chess Solving” στη χώρα μας και ταυτόχρονα ο κυριότερος θεσμός διάδοσης του Καλλιτεχνικού Σκακιού στην Ελλάδα, το Κύπελλο Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.00-13.30.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που:

α) απευθύνεται τόσο σε έμπειρους λύτες όσο και σε σκακιστές που ελάχιστα ή και καθόλου έχουν ασχοληθεί με τα σκακιστικά προβλήματα.

β) θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε πολλές ελληνικές πόλεις, με κοινά θέματα και ενιαία βαθμολόγηση.

Λόγω του επετειακού χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης, θα συμμετάσχουν και πόλεις εκτός Ελλάδας!

Στο διαγωνισμό θα δοθούν προς λύση 14 προβλήματα από όλες τις «επίσημες» κατηγορίες

(3 ορθόδοξα δύο κινήσεων, 3 σπουδές και από 2 ορθόδοξα τριών και περισσοτέρων κινήσεων, βοηθητικά και αντίστροφα) και οι διαγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να λύσουν όσο περισσότερα μπορέσουν μέσα στο χρόνο των 2,5 ωρών.

Τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι επιλύσιμα ακόμη και από άπειρους -στον τομέα αυτόν- σκακιστές, ενώ τα υπόλοιπα είναι επιπέδου διεθνών διαγωνισμών.

Φυσικά πολύ χρήσιμο έως απαραίτητο θα ήταν οι αρχάριοι στη λύση να κατατοπιστούν εκ των προτέρων για το είδος των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν, τον τρόπο γραφής των απαντήσεων, τις συνθήκες κλπ. Για το σκοπό αυτό υπάρχει πολύ χρήσιμο υλικό εδώ

https://drive.google.com/drive/folders/1dKzBLmZC6FlrFb9_T-QKoLFijEx0daBA

(περιγραφή των έξι κατηγοριών προβλημάτων και του τρόπου γραφής των λύσεων, ειδική αναφορά στα βοηθητικά, τα αντίστροφα και τις σπουδές, όλα τα θέματα και οι λύσεις των 5 πρώτων Κυπέλλων κ.ά.) καθώς και μία πολύ κατατοπιστική σχετική διάλεξη στο

youtube.com/watch?v=9zzVVvxgZaM&feature=youtu.be

Ενημέρωση σχετικά με τους αγώνες (προκήρυξη, αποτελέσματα, βαθμολογίες κλπ) θα αναρτάται στο

https://drive.google.com/drive/folders/1MExaqwKbCtQ0_etNOcnWi9-BR5rbIAw3

αλλά και στο https://kallitexniko-skaki.blogspot.com/

Συνοπτική περιγραφή

Τα προβλήματα μοιράζονται τυπωμένα σε διαγράμματα. Ο κάθε λύτης μπορεί να τοποθετήσει τις θέσεις στη σκακιέρα που του δίνεται (μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικές του) και προσπαθεί να βρει τις λύσεις μετακινώντας, αν θέλει, τα κομμάτια. Καταγράφει τις απαντήσεις σε ειδικό φύλλο. Η σωστή και πλήρης λύση σε κάθε πρόβλημα βαθμολογείται με 5 βαθμούς. Συνεπώς το μάξιμουμ των δυνατών βαθμών είναι 14 προβλήματα x 5 βαθμοί/πρόβλημα = 70 βαθμοί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και μόνο τότε, υπερισχύει ο μικρότερος χρόνος (εδώ το μάξιμουμ είναι 150 λεπτά).

Βαθμολόγηση, βραβεύσεις, αξιολόγηση (Rating)

Οι απαντήσεις όλων των Ελλήνων λυτών θα συγκεντρωθούν και θα βαθμολογηθούν από τον «κεντρικό» διοργανωτή, ώστε να υπάρξει ενιαίος πίνακας βαθμολογίας.

Ο πρώτος Έλληνας στην κατάταξη (Κυπελλούχος Ελλάδας 2025 στο Chess Solving) καθώς και ο πρώτος έφηβος (θεωρείται όποιος δεν κλείσει, μέσα στο 2025, τα 23 του χρόνια, έχει δηλαδή γεννηθεί από το 2002 και μετά) θα βραβευθούν με κύπελλα, ενώ οι επόμενοι δύο με μετάλλια. Μετάλλιο θα απονεμηθεί και στην πρώτη γυναίκα.

Οι κατά τόπους διοργανωτές μπορούν προαιρετικά να βαθμολογήσουν (ανεπίσημα) σε τοπικό επίπεδο τους λύτες της πόλης τους και να τους βραβεύσουν ανάλογα.

Στη συνέχεια θα προστεθούν στον πίνακα βαθμολογίας και οι λύτες εκτός Ελλάδας, ώστε να γίνει αξιολόγηση για το «Solver’s Rating» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας WFCC.

Ώρα έναρξης και λήξης

Η ώρα έναρξης (11.00 π.μ.) θα τηρηθεί αυστηρά για ευνόητους λόγους (ανάγκη ταυτόχρονης έναρξης σε όλες τις πόλεις). Συνιστούμε σε όσους δεν έχουν εμπειρία τέτοιων διαγωνισμών, να προσέλθουν αρκετά νωρίτερα (20-30 λεπτά) ώστε να λύσουν με άνεση τυχόν απορίες τους. Λήξη στις 13.30.

Πόλεις όπου θα διεξαχθούν Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ): Αίθουσα του Σκακιστικού Ομίλου Ηλιούπολης (ΣΟΗ), Αλ. Παπαναστασίου, Λεωφ. Βουλιαγμένης, πλησίον του μετρό «Άλιμος»

Υπεύθυνος: Νίκος Μενδρινός, τηλ. 210 9833452, email: [email protected]

ΠΑΤΡΑ: τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κτήριο Η, Αίθουσα Η2.02, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 (TK 263 34) Κουκούλι Πάτρας.

Υπεύθυνη: Δέσποινα Τζήμου, τηλ. 6946004687, email: [email protected]

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Θέρμη): Κολοκοτρώνη 10 (ΤΚ 57001). Υπεύθυνος: Αστέριος Λιάμος, τηλ. 6974900721, email: [email protected]

ΧΑΝΙΑ: εντευκτήριο ΚΥΔΩΝΑ Χανίων (εντός Εθνικού Σταδίου Ελευθερίου Βενιζέλου και Κοραή γωνία – είσοδος από οδό Κοραή). Υπεύθυνος: Νίκος Σγουρός, τηλ. 6978777543, email: [email protected]

ΠΡΕΒΕΖΑ: Υπεύθυνος: Αντρέας Αθανασιάδης, τηλ. 6973240377, email: [email protected]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Σκακιστικό τμήμα Εθνικού, Πλατεία Πολυτεχνείου, Κτήριο Παλιάς Δημαρχίας, 1ος όροφος. Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Κουτσοπούλου, τηλ. 6974969279,

email: [email protected]

ΑΜΦΙΣΣΑ: Ένωση Σκακιστών Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα.

Υπεύθυνη: Λαζογεώργου Ιωάννα, τηλ. 6937465325, email: [email protected]

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ Ικαρίας. Υπεύθυνος: Κοσμάς Κέφαλος, τηλ.6955475693, email:

[email protected], [email protected]

ΔΡΑΜΑ: Αγωνιστικός χώρος το γήπεδο Κραχτίδη.

Υπεύθυνος: Χρήστος Δεμιρτζόγλου, τηλ. 6945499800, email: [email protected]

ΑΓΡΙΑ Μαγνησίας: Ξενοδοχείο VALIS.

Υπεύθυνος: Αντώνιος Σουλικιάς, τηλ. 6995994993, email: [email protected]

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Υπεύθυνος: Νίκος Παπανδρέου, τηλ. 6970452377

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Σάμου: ΓΕΛ Καρλοβάσου.

Υπεύθυνος: Νίκος Ροκοπάνος, τηλ. 6934685843, email: [email protected]

ΒΑΘΥ Σάμου: Μαυρογένειο Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου.

Υπεύθυνος: Μανώλης Χατζηνικολάου, τηλ. 6956616545, email: [email protected]

Όπως πάντα υπεύθυνος για τη γενική διοργάνωση είναι ο 6 φορές πρωταθλητής Ελλάδας -στη λύση σκακιστικών προβλημάτων-και FM της WFCC και της FIDE Νίκος Μενδρινός (στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω) σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της Ε.Σ.Ο.

Την τριμελή επιτροπή ενστάσεων, αρμόδια και για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα Προκήρυξη, αποτελούν οι: Χάρης Φουγιαξής, Δημήτρης Σκυριανόγλου και Νίκος Μενδρινός».

Το «61-Rapid-ToPionaki»

Από τον Α.Ο. Άθλος Αγριάς, Τμήμα Σκακιού το «Πιονάκι» προκηρύσσεται το «61-Rapid-ToPionaki», με διεθνή αξιολόγηση την Κυριακή 9/11, με ώρα έναρξης 1ου γύρου: 11:00’ στο ξενοδοχείο VALIS στην Αγριά.