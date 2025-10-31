Κάλεσμα της Νίκης για το ματς με Παπάγου και εισιτήρια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Νίκη μοιράζεται την έκτη θέση της Elite League με Πανερυθραϊκό, Κόροιβο, Παπάγου και Μαχητές Πειραματικό με ρεκόρ 3-2 και αντιμετωπίζει μία εξ αυτών, τον Παπάγου, μεθαύριο Κυριακή (2/11, 17.00) στο κλειστό της Νέας Ιωνίας για την 6η αγωνιστική, ολοκληρώνοντας την πρώτη εβδομάδα με εμβόλιμη αγωνιστική.

Η ομάδα του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη, που δεν θα έχει στη διάθεσή του και πάλι τον τραυματία Φιλοξενίδη, επιδιώκει να κάνει ό,τι και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να πάρει δηλαδή ένα δεύτερο σερί ροζ φύλλο μετά το διπλό στο Αιγάλεω και να φτάσει στις τέσσερις νίκες.

Ο ιστορικός Παπάγου με τις πολλές συμμετοχές τη δεκαετία του ’90 είναι σίγουρα δυνατός αντίπαλος, που έχει δύο διπλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα επί των Μαχητών και του Λαυρίου.

Το κάλεσμα της Νίκης στον κόσμο: «Προσκαλούμε τον υπέροχο κόσμο της Νίκης και όλους τους φίλους του μπάσκετ της πόλης να δώσουν βροντερό «παρών» και να γεμίσουν το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας σε ένα από τα κρισιμότερα ματς της χρονιάς.

Η στήριξή σας θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη! Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη!».

Το κάλεσμα του Blue Club: «Την Κυριακή στις 17:00 γεμίζουμε το κλειστό και στηρίζουμε την προσπάθεια της ομάδας μας σε ένα ακόμη σημαντικό ματς απέναντι στην ομάδα του Παπάγου.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ!».

Εισιτήρια

Τιμή: 10 ευρώ (διάθεση από την κεντρική είσοδο του γηπέδου).

ΔΩΡΕΑΝ είσοδος για κατόχους καρτών διαρκείας και για παιδιά έως 14 ετών.

Κάτοχοι διαρκείας

Κάρτα 50€ → Θέσεις στο πάνω διάζωμα, είσοδος από την κεντρική είσοδο.

Κάρτα 70€ → Θέσεις στο αριστερό και δεξί κάτω διάζωμα, είσοδος από την κεντρική είσοδο.

Κάρτα 100€ → Θέσεις στο κεντρικό κάτω διάζωμα, είσοδος από την κεντρική είσοδο.

VIP κάρτες → Είσοδος από την πλαϊνή πόρτα (ίδια με αυτή των αθλητών).