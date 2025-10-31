Καμία ενέργεια της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο Μπέου-Λίβα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δεν υπάρχει υλικό απαντά η Επιτροπή στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ απευθύνθηκε στη ΔΕΑΒ, θέτοντας το ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αν επιλήφθηκε για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Καυτανζόγλειο το προηγούμενο Σάββατο (25/10) στον αγώνα ΠΟΤ Ηρακλής-Νίκη ανάμεσα στον Αχιλλέα Μπέο και τον νομικό αθλητικού δικαίου, Αργύρη Λίβα.

Ο δεύτερος παραδέχθηκε ότι τον χαστούκισε ο δήμαρχος Βόλου μπροστά στην 23χρονη κόρη του, σε επικοινωνία που είχε με τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θωμαΐδη, ο οποίος έκανε γνωστή τη δήλωση του κ. Λίβα στην εκπομπή του «Δίκη στον ΣΚΑΪ». Ακόμη, στην ίδια εκπομπή, ο προπονητής ποδοσφαίρου Δημήτρης Καλαϊτζίδης επιβεβαίωσε το χαστούκι Μπέου σε Λίβα ως αυτόπτης μάρτυρας.

Η ΔΕΑΒ, που παραμένει άγνωστο αν απευθύνθηκε στον φερόμενο ως παθόντα κ. Λίβα, για να πληροφορηθεί τι συνέβη, απάντησε στην εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ ότι δεν έχει επιληφθεί του φερόμενου συμβάντος, καθ’ όσον από κανένα επίσημο στοιχείο (εκθέσεις παρατηρητών-φύλλο αγώνα) δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα επιβεβαίωσή του. Η ΔΕΑΒ σημειώνει επιπρόσθετα ότι ούτε η αρμόδια αστυνομική αρχή έχει αποστείλει κάτι σχετικό, ενώ δεν προκύπτει το συμβάν ούτε από κάποιο βιντεοληπτικό υλικό.